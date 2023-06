"Tarlouze", "nabot", "famelette" : Scrabble retire une vingtaine de mots offensants de sa liste officielle

"Asiate", "pédé", "lopette", "romano"... Ces mots sont désormais absents de la "bible" des joueurs de Scrabble, "L'Officiel du Scrabble", édité régulièrement par la Fédération internationale des joueurs francophones et dont la neuvième édition est parue mi-juin aux éditions Larousse. Dans un communiqué, la FISF indique avoir retiré "une vingtaine de mots et leurs formes fléchies" (comprenez les variantes au féminin et/ou au pluriel) en raison de leur "caractère haineux, irrespectueux des valeurs humaines et des nouvelles sensibilités de notre monde". Au total, ce sont donc 62 "formes" de mots qui disparaissent.

La nouvelle édition de l'ouvrage avec les mots bannis entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour les compétitions. "Dix formes homographes de quelques autres noms à caractère haineux resteront jouables en 2024, mais uniquement en tant que formes verbales", précise la FISF : "chicana", "enculé", "grognasse" et "salope". La dernière édition datait de 2019 et avait acté la suppression des mots "chinetoque" et "négro".

La demande vient de Mattel

Une modification actée par la FISF, qui réunit les fédérations francophones nationales, mais dont l'idée originale émane en réalité de la marque américaine propriétaire du jeu, Mattel. Aux États-Unis déjà, un "nettoyage" de la liste de mots a d'ailleurs déjà été effectué il y a quelques années. "Lorsque l'on joue au Scrabble - comme dans la vie -, les mots que nous choisissons sont importants. Les mots ont le pouvoir de renforcer, d'encourager et d'honorer, mais ils peuvent aussi être utilisés pour affaiblir, décourager et manquer de respect", est-il indiqué dans la préface de la nouvelle version du dictionnaire du Scrabble.

Une décision qui n'était pas forcément du goût des bénévoles du comité de rédaction de "L'Officiel du Scrabble" qui, selon nos informations, n'étaient initialement pas favorables à la suppression de quelque mot que ce soit. "Durant de nombreux mois, les différentes instances de la FISF se sont entretenues avec les éditions Larousse et/ou avec Mattel France afin de proposer d’autres solutions que la suppression pure et simple d’une liste de mots qu'il serait interdit de jouer au Scrabble" mais "aucune de ces solutions n’a été retenue", nous explique Florian Levy, président du comité de rédaction de "L’Officiel du Scrabble".

Toutefois, Mattel a accepté de réduire sa liste initiale d’une centaine de mots proposés à la suppression à une vingtaine. "Une langue est une langue, et il faut la prendre dans sa totalité, ce n'est pas en retirant des mots du dictionnaire du Scrabble qu'on empêche de les utiliser", souffle à France Inter l'un des membres de la FISF, évoquant des échanges parfois très tendus. La plupart ont d'ailleurs toujours leur place dans les dictionnaires commun tels le Robert.

