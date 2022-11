Ramsès et l’or des pharaons, à la Grand Halle de la Villette du 7 avril au 6 sept 2023

Prévue dans 10 villes, la tournée internationale de Ramsès et l’or des Pharaons a débuté le 20 novembre 2021 par une première mondiale au Musée des sciences naturelles de Houston. Des trésors richement ornés d’or et d’argent présents dans les tombes des pharaons, qui témoignent du grand savoir-faire des artistes égyptiens...

►►► Vous retrouvez de nombreux rendez-vous autour de Ramsès et l’or des pharaons sur l’antenne de France Inter, partenaire de l’exposition, dès avril 2023. A vos agendas !

Au printemps 2023, cette expérience inédite explorant la vie de Ramsès vous sera proposée à la Grande Halle de la Villette , en partenariat avec le Conseil suprême des Antiquités de la République arabe d’Égypte et produite conjointement par Cityneon et World Heritage Exhibitions.

Ramsès et l’or des pharaons Colosse de Ramsès II sur la façade d’Abou Simbel, Aswan - World Heritage Exhibitions

Venez découvrir plus de 180 pièces originales, dont certaines ne sont jamais sorties d’Égypte, regroupées dans une collection exceptionnelle. Un trésor de plus de 3 000 ans à couper le souffle : bijoux exceptionnels, masques royaux spectaculaires, mobilier des tombes inviolées de la ville de Tanis.

Ramsès et l’or des pharaons Bracelet de Chéchonq II - World Heritage Exhibitions

Ramsès et l’or des pharaons Collier de Sithathormeryt - World Heritage Exhibitions

Ce n’est un secret pour personne, la riche histoire de l’Égypte regorge de souverains remarquables. Un nom en particulier a traversé les siècles comme nul autre… celui de Ramsès le Grand qui a donné son nom au légendaire Ramsès-Sésostris auquel on prêtait des conquêtes s’étendant jusqu’en Chine. De plus, c’est son nom qui permit à Champollion de découvrir la clef du déchiffrement des hiéroglyphes, il y a exactement 200 ans.

Guerrier à la reconquête des terres perdues de l’empire égyptien, négociateur du plus célèbre traité de paix de l’Antiquité, célèbre bâtisseur de l’Égypte pharaonique, ses représentations sont innombrables. Il a laissé à la postérité des colosses exceptionnels et a donné son nom à la ville royale de Piramsès déplacée longtemps après sa mort sur le site de Tanis. Il était alors déjà un symbole de grandeur à l’aune duquel tous ses successeurs se sont mesurés et la légende du grand pharaon n’a fait que croître au fil des siècles.

Vous explorerez des richesses qui figurent parmi les plus précieuses du monde dont le Trésor de Tanis et découvrirez des histoires passionnantes sur Ramsès, sa vie, son règne et sa postérité. Vous débuterez votre périple par un film présentant des vues panoramiques spectaculaires, puis explorerez en détail la vie de Ramsès et vivrez la célèbre redécouverte en 1881 d’une cachette de la nécropole thébaine, dans laquelle Ramsès se trouvait en compagnie d’autres momies royales.

Ramsès et l’or des pharaons Couvercle du cercueil à la tête de faucon de Chéchonq II - World Heritage Exhibitions

Ramsès et l’or des pharaons Partie supérieure d'un colosse de Ramsès II en calcaire. Musée de Charm el-cheikh - 2020 Sandro Vannini

À la fin du Nouvel Empire, la tombe de Ramsès fut pillée par des voleurs et le monde a cru que sa momie et ses trésors étaient perdus à jamais. Une histoire particulière lie ce Pharaon aux français et françaises depuis 1976 et l’exposition « Ramsès II le Grand » qui fut présentée au Grand Palais et qui accueillit plusieurs centaines de milliers de visiteurs. L’exposition Ramsès et l’or des Pharaons promet une nouvelle rencontre remarquable avec le public.

Expérience unique, l’exposition Ramsès et l’or des Pharaons recrée le décor de monuments égyptiens remarquables en utilisant des images entièrement inédites prises par drone et tournées grâce à un accès privilégié à de nombreux sites iconiques d’Égypte.

L’exposition inaugurera également une expérience de réalité virtuelle immersive présentant les monuments sans doute les plus impressionnants de Ramsès II : les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari. Le fantôme de celle-ci vous accueillera et vous entraînera à travers une aventure palpitante.

Ramsès et l’or des pharaons Masque doré de Oundjébaoundjed - World Heritage Exhibitions

Ramsès et l’or des pharaons Amulettes de Bastet - World Heritage Exhibitions

Sources Grand halle de la Villette / Claudine Collin communication