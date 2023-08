Rando, plage, carte postale… Sept applications qui peuvent s'avérer précieuses pour vos vacances

Vacances, j'oublie tout... mais pas mon smartphone. Même pendant nos congés, nos téléphones restent bien souvent dans nos sacs de randonnée, de plage, voire dans notre poche pendant nos balades pour découvrir des villes nouvelles. Quitte à l'avoir à portée de main, sachez que de nombreuses applications gratuites peuvent vous faciliter la vie pendant vos vacances. France Inter a sélectionné les sept indispensables de l'été.

Repérer les meilleures plages pour vous sur Plages.tv

Comment repérer les plus belles plages quand on vient d'arriver sur son lieu de villégiature et qu'on ne connaît pas du tout les environs ? L'application Plages.tv recense toutes les plages et les petites criques secrètes de France. De la Côte d'Azur aux Pyrénées-Atlantiques, en passant par la Nouvelle-Aquitaine, la Corse ou la Normandie, près de 2.500 plages sont répertoriées.

L'application utilise votre localisation et les filtres que vous avez sélectionnés pour trouver les plages les plus proches. Vous pouvez ensuite voir des photos de la plage sélectionnée mais aussi des explications sur sa situation et une note donnée par l'application en fonction de plusieurs critères : "la beauté des lieux, plage familiale, baignade, sauvage, animation, aménagement".

L'application Plages.tv permet de trouver les meilleures plages au plus près. - Capture d'écran Plages.tv

Autre point fort si vous voulez éviter les plages bondées : l'application vous donne en temps réel la fréquentation. D'autres informations utiles sont aussi répertoriées, comme l'accessibilité ou non pour les personnes en situation de handicap, les toilettes, les facilités pour se garer ou encore le type de sable, la température de l'eau et l'autorisation ou non de venir avec un chien. Enfin, chaque utilisateur peut laisser son avis.

Préparez la randonnée qui vous correspond sur Visorando

Vous avez envie de faire une randonnée, mais vous n'avez pas la bonne carte IGN sous la main ? Pas de panique, l'application Visorando est là pour vous ! Elle permet de trouver des parcours adaptés à votre niveau au bord de la mer, en montagne, en forêt ou en ville, dans toute la France et aussi à l'étranger. Elle utilise votre position, mais il est aussi possible d'entrer le nom d'une commune pour trouver ensuite les parcours de randonnée disponibles. Il suffit ensuite de sélectionner celui qui vous semble le plus adapté en fonction de la durée ou du niveau de difficulté, notamment.

Chaque parcours est ensuite détaillé avec la distance, le dénivelé, l'altitude minimale et maximale mais aussi les prévisions météo et parfois des photos de randonneurs. Il est aussi possible de varier les plaisirs et choisir une randonnée à vélo (VTT, vélo de route, Gravel) , à cheval ou même en canoë-kayak ou à ski !

Évitez les coups de soleils avec Index UV localisé

Comment éviter de revenir de vacances avec plein de coups de soleil ? L'application Index UV localisé évalue l'intensité du soleil où que vous soyez. Il suffit de renseigner votre type de peau, l'application renseigne la puissance des UV en temps réel et vous conseille une durée maximum d'exposition à ne pas dépasser mais aussi les heures auxquelles il est déconseillé de s'exposer au soleil. Vous pouvez créer des alertes d'indice UV sur chaque localisation afin de savoir quand vous mettre à l'ombre ou quand remettre de la crème solaire. Enfin, il est possible de consulter les prévisions sur plusieurs jours.

Index UV localisé indique l'intensité du soleil sur un lieu précis et la durée d'exposition à ne pas dépasser - Capture d'écran Index UV localisé

Où remplir sa gourde ? Suivez MonEau !

Alors que les canicules se font de plus en plus fréquentes en France, avoir une gourde bien remplie en toutes circonstances devient indispensable. L'application MonEau indique non seulement les points d'eau et fontaines les plus proches mais aussi la qualité de l'eau. L'application développée avez Suez propose de connaitre la composition de votre eau du robinet et de la comparer à des eaux en bouteille. Elle peut même vous rappeler de vous hydrater ! MonEau vous donne aussi le niveau des ressources en eau près de là où vous vous trouvez et les écogestes à adopter pour économiser l'eau.

Trouvez les toilettes près de vous avec Où sont les toilettes ?

Une envie pressante peut parfois gâcher votre sortie pendant les vacances. Avec l'application Où sont les toilettes ? vous pouvez voir toutes les WC près de vous. Plus de 150.000 toilettes, gratuites et payantes, sont référencées. Une fois votre position détectée, l'application vous guide ensuite jusqu'aux toilettes sélectionnées. L'application note aussi les toilettes en fonction de leur état de propreté et répertorie également l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

Où sont les toilettes indique les toilettes, payantes et gratuites, les plus proches. - Capture d'écran Où sont les toilettes indique les toilettes

Une carte postale numérique avec Fizzer

Pas eu le temps d'acheter une belle carte postale ou plus assez de timbres pour tout le monde ? L'application Fizzer permet de créer vous-mêmes vos cartes postales directement depuis votre smartphone. Des cartes postales uniques, puisqu'elles sont créées par l'utilisateur avec ses photos. L'application comporte aussi une multitude d'options de personnalisation en fonction de vos envies : vous pouvez choisir d'ajouter un décor, des stickers ou changer la police. Vous pouvez aussi personnaliser le timbre, puis il suffit ensuite d'ajouter un petit mot et d'envoyer la carte à un ou plusieurs destinataires.

Pour le reste, de l’impression, à l'affranchissement, en passant par la mise sous enveloppe et l'envoi, l'application se charge de tout, sans surcoût puisque ces prestations sont incluses dans le prix. Comptez 2,39 € pour un crédit et 41,90 € pour 20 crédits. Si on perd le cachet de la bonne vieille carte postale, on gagne néanmoins en originalité. Une option pratique également pour envoyer votre carte à l'autre bout du monde !

L'application de voyages des petits Kabriol

Les adultes ont les guides touristiques, les enfants ont une application pour eux aussi faire du tourisme. Elle s'appelle Kabriol - En voiture les enfants. Plusieurs modes au choix : un premier pour les moments en voiture pour suivre le trajet sur une carte interactive avec différents contenus en lien avec le paysage comme des petites histoires, un deuxième mode visite pour les promenades en ville avec des contenus qui se déclenchent quand l'enfant passe à côté d'un point d'intérêt, un mode carte pour découvrir la France et ses différentes histoires et enfin un mode histoire pour écouter et réécouter les contenus à la demande. Seul point faible, l'application n'est gratuite que les trois premiers jours, elle devient ensuite payante, 4,99 € par mois.