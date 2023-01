Ranger au Théâtre National de Bretagne à Rennes du 20 au 28 janvier 2023

Pascal Rambert, auteur et metteur en scène, a décidé d’écrire un monologue pour le comédien Jacques Weber après l’avoir dirigé dans Architecture (présenté au TNB en 2021). Et parce que, dit-il, « il a reconnu en lui « un ami et un frère. »

Un colosse se présente sur scène. C’est l’acteur Jacques Weber dans Ranger au Théâtre National de Bretagne.

Interprète massif tout autant que fragile, Jacques Weber prend sur lui les mots d’un écrivain, un veuf inconsolable qui en perdant la femme aimée a perdu le goût de la vie.

Il parle à son amour. Lui raconte où il en est et comme le hante le souvenir du bonheur partagé, de l’intimité, des caresses, des voyages, de ce qui fût leur existence commune et n’est plus. Il va et vient de ce passé révolu à cet hôtel très chic où il a pris une chambre.

Il vient de recevoir un prix pour son oeuvre littéraire. Il jette le prix à la poubelle. Boit de l’alcool, avale des médicaments. Ses mots qui s’ajoutent les uns aux autres sont le pas à pas qu’il accomplit vers une fin choisie.

Ce spectacle n’est pas triste. Au contraire. C’est un sublime chant d’amour.