Rapport de l'IGPN : 38 personnes ont trouvé la mort à l'issue d'une mission de police en 2022

En pleine effervescence politique, le ministère de l'Intérieur a choisi l'avant-veille d'une importante manifestation contre les violences policières pour dévoiler le rapport annuel de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour l'année 2022.

1065 saisines en 2022

"L’IGPN a été saisie de 1 065 enquêtes judiciaires en 2022, contre 1 093 enquêtes en 2021, 1 101 en 2020 et 1 460 en 2019", indique le rapport dévoilé jeudi.

Publicité

Il y a eu 508 enquêtes portant sur l’usage de la force en 2022, un chiffre stable par rapport à 2021 (510).

Parmi ces enquêtes, 272 sont liées à des actes commis en opération ou lors d'interpellations. Ce chiffre augmente de 37% par rapport à l'année précédente.

Selon le rapport, 38 personnes ont trouvé la mort et 66 ont été blessées à l'issue d'une mission de police en 2022 (contre 37 décès et 79 blessés en 2021). Jamais les policiers n'ont autant eu recours à leur pistolet à impulsion électrique, utilisé à 2699 reprises en 2022 (en hausse de 11% par rapport à 2021).

En 2022, l'IGPN a recensé 138 tirs sur des véhicules en mouvement, soit une légère baisse par rapport aux 157 enregistrés en 2021. Ces tirs ont entraîné la mort de 13 personnes.

Un autre marqueur important du contrôle policier est la question des injures à caractère raciste, qu'elles soient dirigées vers les citoyens ou proférées entre collègues policiers. En 2022, 52 procédures judiciaires ont été ouvertes, soit 21 de plus qu'en 2019, soulignant l'importance croissante de cette problématique. Il convient de noter que ces enquêtes concernent les cas les plus graves, où l'IGPN est désignée comme service enquêteur par les procureurs ou les juges d’instruction.

Des marches contre les violences policières samedi

Le rapport de l'IGPN met en lumière une série de défis auxquels est confrontée la police française, notamment la nécessité de mieux contrôler l'usage de la force, de réduire les tirs sur véhicules en mouvement, et de lutter contre les injures racistes au sein de ses rangs. Ces chiffres s'inscrivent dans un contexte de débats constants sur les pratiques policières et soulignent l'importance du dialogue entre les autorités, les citoyens et les défenseurs des droits de l'homme pour améliorer la sécurité publique tout en préservant les droits fondamentaux.

Samedi, des manifestations vont être organisées dans toute la France contre les "violences policières". Quelque 80 départs de manifestations sont prévus en France et entre 4.000 et 6.000 personnes sont attendues à Paris par les services de renseignement.