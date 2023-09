Rapport du Haut conseil à l'égalité : "Ils veulent retirer aux actrices porno la capacité à consentir"

C'est un rapport qui agite depuis quelques heures le monde du X et notamment celui des productions indépendantes et des associations militantes. Le HCE y dénonce, notamment par la voix de sa présidente Sylvie Pierre-Brossolette sur France Inter , une industrie du porno où les femmes sont systématiquement "humiliées, objectifiées, déshumanisées, violentées, torturées, subissant des traitements contraires à la fois à la dignité humaine et à la loi française".

Un constat que contestent de nombreuses professionnelles du secteur , comme Lulla Byebye, actrice X, qui a été effarée à la découverte du rapport. Comme plusieurs de ses collègues, elle dénonce une vision idéologique et contre-productive pour lutter contre les violences bien réelles qui peuvent exister dans le milieu.

FRANCE INTER : Qu'avez-vous pensé en lisant le rapport publié par le Haut conseil à l'égalité ?

LULLA BYEBYE : "Que c'est horrible. Honnêtement, en le lisant, j'ai pleuré. Il y a plein de choses qui m'ont choquée dedans, et notamment la manière dont on y introduit la notion de consentement. En fait, ils veulent retirer aux actrices pornographiques la capacité à consentir. On nous traite comme des enfants, on considère qu'on ne peut pas consentir. Or la notion de consentement, c'est ce qui permet aussi de dire non ! Ils veulent considérer que tout tournage est illégal, et que ce soit assimilé à du proxénétisme, pour dire ensuite que le consentement est nul."

Le rapport se base sur le recensement des contenus de quatre sites pornographiques en particulier, sur des études, sur des auditions... Pensez-vous qu'il n'était pas suffisamment documenté ?

"À la fin du rapport, il y a la liste des personnes qui ont été auditionnées. Parmi elles, il n'y a pas une seule actrice porno. Leur avis n'est pas pris en compte, vu qu'elles ne sont même pas auditionnées. Il y a un passage au début où ils disent que leur position, c'est de se mettre à la place des personnes concernées. Ben non, en fait. Les membres du HCE, ses rapporteurs, ce sont des femmes bourgeoises, elles ne peuvent pas se mettre à la place d'actrices porno. Il y a un truc qui ne va pas, il faut écouter les personnes.

Une autre chose qui m'a choquée, c'est la violence des mots employés. Le truc que j'ai retenu, c'est le terme 'poupée gonflable'. C'est la manière dont les personnes qui ont écrit ce rapport voient les actrices porno, et c'est extrêmement stigmatisant."

Pensez-vous que les mesures proposées peuvent être efficaces pour lutter contre les violences dans le porno ?

"Au niveau de la loi, ce qu'ils veulent faire, c'est reproduire le modèle d'action qui est fait sur le terrorisme avec Pharos, mais sur le porno. Ça reviendrait à une forme de délit de racolage en ligne, si bien que ce ne serait plus possible de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, d'avoir son site internet, etc. Il y aussi des entraves à la liberté de presse qui sont proposées, comme le fait de ne pas pouvoir tenir dans la presse un discours positif sur le porno, témoigner de sa réalité quand ça se passe bien. Parce qu'autant c'est important de parler des violences quand il y en a, autant c'est bien de pouvoir dire quand ça se passe bien.

Je trouve ça très grave parce que ça joue énormément sur la stigmatisation. S'il n'y a qu'un discours négatif, après, quelle image ça renvoie pour nos proches ? Il y a aussi la condamnation de toutes les pratiques BDSM, le sexe en groupe, le sexe anal... Il y a une vision hyper morale de la sexualité, l'idée de censurer toute pratique qui ne serait pas le missionnaire du samedi soir !"

Mais le rapport n'a-t-il pas raison sur le constat, sur l'idée qu'il y a de graves dérives contre lesquelles il faut lutter ?

"C'est le cas : il y a des violences sexuelles dans le porno. Il ne s'agit pas du tout de le nier. Ce qui est très grave, c'est qu'il y a eu des plaintes, depuis plusieurs années, qui ne sont pas prises au sérieux par la police et la justice. Je soutiens à fond les personnes qui dénoncent les violences, qui avertissent leurs collègues... Mais la récupération politique et parfois médiatique de ces violences-là, je la trouve problématique. Dire que tout est nécessairement de la violence dans le porno, ça me pose problème.

Ça participe d'un processus réactionnaire plus global en ce moment contre le planning familial, contre le droit à l'avortement, contre les droits LGBT... Le rapport cible par exemple le planning familial pour faire une éducation à la vie sexuelle et affective auprès des scolaires qui serait moraliste. Ils veulent transformer l'éducation à la sexualité en une propagande anti-prostitution, anti-porno, qui risque d'être contre-productive, voire traumatisante pour les jeunes.

Quand des féministes veulent nier la capacité à consentir de certaines femmes en raison de leur sexualité, c'est une logique qui ne va pas dans le sens de l'égalité."