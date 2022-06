Rapport sur la crise d'attractivité du métier d'enseignant : cinq pistes financières pour changer les choses

Rehausser les salaires des enseignants débutants pour redonner de l'attractivité au métier. Voici l'une des pistes avancées dans le rapport "Crise d'attractivité du métier d'enseignant : quelles réponses des pays européens ?" publié ce jeudi 9 juin. En France, en Allemagne comme au Portugal, les salaires sont remis en question, mais aussi la carrière des enseignants, leur façon d'être évalué et de progresser. "Le problème est crucial en France, mais [il n'est] pas spécifique à notre pays" explique Gérard Longuet, sénateur de la Meuse et rapporteur spécial de la mission "Enseignement scolaire" pour la Commission des finances, en charge de ce dossier.

Si le manque d'attractivité s'observe dans tous les pays européens, il est particulièrement problématique en France, pays qui a perdu 20.000 candidats en dix ans. Dans son rapport, Gérard Longuet propose cinq pistes concernant la rémunération des enseignants, qui pourraient potentiellement faire revenir beaucoup de candidats.

Mieux payer les enseignants débutants

Gérard Longuet pointe un premier point qui doit, selon lui, évoluer en France : les conditions de rémunération. Le pays propose une rémunération "largement en deçà de la moyenne de l’OCDE et de la plupart de ses voisins". Les salaires en début de carrière font notamment partie des plus faibles en Europe. "Nos débutants sont moins jeunes qu'ils ne l'étaient" rappelle d'abord le rapporteur. "Ils arrivent souvent après les concours, vers 26 ou 27 ans, et ce sont déjà des adultes installés dans la vie qui ont besoin d'un vrai salaire" analyse-t-il. "Or, on commence au SMIC" rappelle Gérard Longuet. Le problème selon lui, est que les enseignants sont payés convenablement "en fin de carrière seulement". Il conseille au ministre de l'Education Pap Ndiaye d'inverser la tendance.

Refonder le système des primes, bien trop complexe

Si les salaires des enseignants sont peu élevés, la France est en revanche le pays qui prévoit le plus de primes, qui, rappelons le, ne sont pas prises en compte pour la retraite. "Les primes représentent en moyenne 9,2 % du salaire brut des enseignants du premier degré et 15,6 % de celui des enseignants du second degré" précise le rapport. Si les grilles de rémunération des enseignants du premier et du second degré sont identiques, les primes sont plus élevées pour ces derniers. Par ailleurs, "le calcul de la rémunération des enseignants constitue un exercice extrêmement complexe, sur lequel les professeurs eux-mêmes ont peu de visibilité", note le rapporteur. Il préconise donc de revoir totalement ce système de primes en le simplifiant, pour que les enseignants sachent précisémment ce qu'ils gagneront dans les prochains mois ou années.

Prévoir une bonification en fonction de la zone d'enseignement

Dans le rapport, Gérard Longuet propose de faire évoluer les conditions de rémunération en fonction de l'endroit où l'enseignant travaille, pour pallier au manque d'enseignants "dans les disciplines et les territoires les moins attractifs". Il prend l'exemple de l'Angleterre, où "le ministère de l’éducation offre des compléments de rémunération plus élevés pour les régions les moins attractives". En France, on peine à recruter notamment en Ile-de-France et dans les grands métropoles, pas uniquement dans les territoires REP et REP+. "Il serait envisageable de permettre aux académies de distinguer finement les territoires les moins attractifs" conclut-il, ceux qui souffrent le plus du déficit d'enseignants.

Augmenter la rémunération pour les matières "tendues"

L'Angleterre a également adapté son système de bonification de salaire en fonction des matières les moins courues par les professeurs. C'est le cas, comme en France, en mathématiques, en physique et en informatique. Là encore, le rapport propose de s'inspirer de ce système et de mieux rémunérer les enseignants qui s'engagent dans des matières où l'Éducation nationale cherche à recruter. Un moyen d'attirer des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, se tournent vers un autre choix de carrière : "Il y a 30 ou 40 ans, [ils] auraient été enseignants et aujourd'hui [ils] sont ingénieurs par exemple dans l'informatique", explique le rapport.

Proposer plus de perspectives d'évolution

Dernier point clé selon Gérard Longuet : les perspectives d'évolution. Pour lui, l'attractivité découlera également du changement d'optique des ressources humaines de l'Éducation nationale "qui doivent comprendre que nous sommes dans un monde ouvert et concurrentiel". Sous-entendu, il faut changer le système pour que les enseignants puissent évoluer beaucoup plus facilement. "Je suggère au ministre de regarder ce qu'il se passe en Europe et d'essayer de convaincre sa majorité pour prendre les solutions qui marchent plutôt que de camper sur des choses qui, manifestement aujourd'hui, ne fonctionnent plus", conclut-il.

