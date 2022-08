Rebelotte ? Débats au sein de la Nupes sur l'opportunité de s'unir pour les élections européennes

Elles ont lieu dans vingt mois. L’élection présidentielle et les législatives sont passées, les prochaines élections --les européennes-- trottent dans quelques têtes. Pour ce scrutin, la gauche compte bien continuer à surfer sur ses bons résultats. Mais l'union ne va pas de soir. Plusieurs voix s’élèvent sur la possibilité d’une liste commune, comme chez les socialistes et les Insoumis. L'idée trouve un accueil mitigé du côté des écologistes, pour le moment.

"Comment prolonger la démarche"

"Sur un rassemblement de la gauche aux élections européennes, c’est une question que l’on doit se poser", affirme le député socialiste Jérôme Guedj sur France Inter . "Lors des législatives, nos électeurs nous disaient ‘enfin, pourquoi vous ne l’avez pas fait avant ?’". Sa position est claire : "Pour ne pas donner l’impression que c’est un coup, il faut regarder comment prolonger la démarche".

Toutefois, le député francilien reconnaît que cette fois, une alliance sera plus compliquée à nouer. "La question européenne n’est pas la plus facile. Car c’est là où la gauche historiquement se fracture, se fracasse. Mais on a une obligation de moyen. Il faudra regarder les points de convergence."

Mais Jérôme Guedj rappelle que dans l’accord programmatique signé par les différentes composantes de la Nupes, "personne n’envisage la sortie de l’Union européenne ou sa désagrégation ni la fin de la monnaie unique". Il précise que la Nupes est "pour la construction européenne, mais on diverge par rapport à ce qui se passe aujourd’hui."

Les Insoumis "favorables"

Le premier à évoquer cette piste de l'union est le député de La France insoumise Manuel Bompard. Dans un entretien lundi au Figaro , il se déclarait "favorable" à une liste commune. "Je pense que c’est l’objectif qu’on doit se fixer. Il y a une attente, on ne peut pas retourner chacun dans notre coin", ajoute la cheville-ouvrière des Insoumis. Selon lui, "90 % de nos votes au Parlement européen sont communs avec les socialistes et les écologistes". Plus exactement, sur l'Europe, le texte de la Nupes acte que les signataires sont "prêts à ne pas respecter des règles européennes". "Du fait de nos histoires, nous parlons de désobéir pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres."

Scepticisme chez les Verts

Si la Nupes s’affiche soudée lors des débats des premiers textes à l’Assemblée nationale, elle est plus divisée sur les questions de politique internationale, avec des visions très opposées entre les insoumis et les socialistes sur certains sujets. Interrogée sur Franceinfo lundi , la secrétaire nationale adjointe d’EELV Sandra Regol est, pour l’instant, plutôt sceptique concernant l’hypothèse d’une liste commune Nupes en vue des élections européennes de 2024. Ce n’est pas illogique, ce scrutin a été très favorable aux écologistes lors des précédentes élections. En 2019, les EELV avait terminé troisième avec 13,47% des voix .

Une "liste commune dépendra de ce que choisiront les militants", réagit Sandra Regol. Elle ajoute : "Il y a une grande logique à avoir une alliance parlementaire de la Nupes (au plan national, NDLR) mais il y en a peut-être un peu moins à avoir une alliance européenne de la Nupes, car c'est sur ce plan-là que nos visions ne sont pas conformes."

Mais le son de cloche est différent du coté de la député écolo Sandrine Rousseau qui veut confirmer pour les échéances à venir "l'espoir qui est né" en juin dernier :

