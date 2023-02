Publicité

Le reblo'chaud © Radio France

Un reblochon chauffé au four dans son plus simple appareil, c'est une idée qui vient du livre de recettes de Marc Veyrat, "La cuisine paysanne" et co-signée par Guy Gilbert, chez Hachette édition.

Ingrédients pour 4 personnes en entrée, 2 personnes en plat 1 reblochon fermierPoivre

Pain de campagne à la mie dense (type petit épeautre)

Jambon de Savoie (ou Parme)

Pommes de terre rattes

Navets boule d'or Matériel Ficelle

Papier sulfurisé Découper et retirer le chapeau d'un reblochon fermier. L'emmailloter de papier sulfurisé et entourer d'une ficelle. Le faire cuire 9 à 10 minutes sous la grille d'un four à 180°C. À la sortie du four, le poivrer de quelques tours de moulin. Détailler des mouillettes de pain, les beurrer ou les agrémenter de tranches de jambon. Servir avec des pommes de terre rattes à la vapeur et des navets boule d'or.



