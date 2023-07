RECETTE - Anchoïade

Mixer soit un pot d’anchois à l’huile, soit un pot d’anchois au sel que l’on aura préalablement dessalés et nettoyés. Ajouter un peu de câpres dessalées, de l’ail, du poivre et de l’huile d’olive

L'anchoïade d'Austin de Croze

Ecrivain et journaliste, Joseph Augustin de Croze-Magnan, dit Austin de Croze était aussi un fin gastronome. Il est le fondateur du mouvement de la cuisine régionaliste.

Avec Curnonsky et Marcel Rouff dont il était l'ami, il inventorie et consigne des recettes et les produits régionaux, notamùment dans "Plats régionaux de France" (1928) qui propose quelques 1400 recettes locales. Curnonsky écrit "après la guerre de 1914-18 Louis Forest , Austin de Croze, Marcel Rouff , Maurice des Ombiaux et moi avons créé la presse gastronomique et touristique".

Pour la recette d'anchoïade d'Austin de Croze, procédez comme pour l’anchoïade en ajoutant une poignée d’amandes, quelques figues sèches, des herbes fraîches (persil, basilic, marjolaine), du piment et un trait d’eau de fleur d’oranger. On doit obtenir une crème bien lisse.