RECETTE - Asperges blanches, brie noir, épluchures lactofermentées, Gremolata de ciboulette

Elle a eu un coup de cœur immédiat pour ce fromage très puissant et assez méconnu. C’est un brie affiné plus de 6 mois en cave, qui sèche et se teinte d’une couleur caramel. Parfait pour une version locale du parmesan.

Ingrédients

Pour une entrée pour 4 personnes

1 petite botte d’asperges blanches

Pour la gremolata

1 botte de ciboulette

1 gousse d’ail

4 c. à s. d’huile d’olive

1 c. à s. de jus d’épluchures d’asperges lactofermentées (voir recette page 192)

Pour le dressage

50 g de brie noir

Recette

ASPERGES

Épluchez et blanchissez les asperges dans de l’eau bouillante salée pendant

4 minutes. Elles doivent rester fermes. Refroidissez-les dans de l’eau glacée.

GREMOLATA

Taillez très finement la ciboulette, la gousse d’ail et ajoutez l’huile d’olive en mélangeant bien. Ajoutez le jus

d’épluchures lactofermentées. Salez et poivrez selon vos goûts.

DRESSAGE

Dressez un plat avec les asperges, râpez finement le brie noir et servez avec la gremolata.

Conseil

Je préfère choisir les asperges du début de saison qui sont fermes et moins filandreuses.

Une recette extraite du livre d'Alessandra Montagne " De Rio à Paris, ma cuisine de cœur". Texte Laurène Petit. Photographies : Maki Manoukian. Editions Flammarion