RECETTE - Asperges blanches et bouillon d’asperge infusé au thé vert

Ingrédients (pour 4 personnes)

12 grosses asperges blanches (ou 24 petites)

Eau

Sel

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Épluchez les asperges à l’aide d’un économe. Taillez avec un petit couteau la base des asperges qui est trop fibreuse mais bien conserver ces parures.

Cuisez les asperges dans un fond d’eau avec un peu de sel et d’huile d’olive pendant entre 5 et 8 minutes en fonction de leur taille. Les asperges doivent être fondantes mais on doit encore sentir une résistance quand on les touche.

Quand les asperges sont cuites sortez-les de l’eau et faites-les refroidir à température ambiante sans les mettre au réfrigérateur.

Tailler ensuite en tronçons de 2-3cm et placez-les dans un bol ou une assiette creuse avec quelques gouttes d’huile d’olive.

Bouillon de parures d'asperges

Mixez au thermomix les épluchures d’asperges et parures avec une grande quantité d’eau. Vous devez obtenir une bouillie bien lisse. Cuire à feu doux en remuant régulièrement au fouet pendant environ 10 minutes. Laissez ensuite cuire très doucement jusqu’à ce que toute la matière végétale remonte à la surface pendant au moins 20 minutes.

Passez au chinois avec un torchon ou un papier épais. Assaisonnez à chaud avec du sel fin.

Faites ensuite infuser le bouillon pendant 3 minutes avec du thé vert puis filtrez de nouveau.

Faites refroidir et réservez au frais.

Servez les asperges en versant par-dessus le bouillon bien froid comme une entrée très légère ou en guise d’amuse-bouche avant un repas.