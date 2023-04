RECETTE - Atchma

Pour 6 personne | Préparation totale 3 h 30 | Préparation active 1 h 45

Pâte pour atchma

Publicité

415 g de farine

150 g d’œufs (environ 3)

90 g d’eau

7 g de sel

Dans le récipient d’un batteur électrique muni d’un fouet plat, mélangez la farine et le sel. Ajoutez les œufs et l’eau, et mélangez à vitesse lente jusqu’à obtenir une consistance homogène, puis continuez à mélanger pendant 5 min de plus. La pâte doit être souple, mais ne doit pas coller.

Formez une boule, enveloppez-la dans du film alimentaire et laissez reposer au moins 30 minutes.

Atchma

475 g de mozzarella fraîche

475 g de feta bulgare

pâte pour atchma

farine, pour saupoudrer

100 g de beurre, fondu

sel

Coupez la mozzarella en tranches épaisses et laissez-les égoutter sur du papier absorbant pendant 30 minutes.

Épongez la mozzarella avec du papier absorbant propre, puis râpez-la avec la feta. Ajoutez du sel si nécessaire – le mélange doit être assez salé, mais bien entendu rester mangeable.

Divisez la pâte pour atchma en 8 morceaux de 60 g et 2 morceaux de 75 g, et enveloppez-les dans du film alimentaire. Les deux plus gros morceaux seront utilisés pour le dessus et le dessous.

Portez à ébullition une grande casserole d’eau salée.

À l’aide d’un laminoir, abaissez chaque morceau de pâte le plus finement possible, l’un après l’autre. Ne vous inquiétez pas trop de leur taille, vous pourrez les couper plus tard. Disposez-les sur une plaque de cuisson saupoudrée de farine et recouverte de film alimentaire. Vous pouvez éventuellement abaisser l’un des gros morceaux en un rectangle de 27 x 35 cm à l’aide d’un rouleau à pâtisserie et l’utiliser comme dernière couche (c’est la seule partie qui sera visible et ce sera plus joli si elle est constituée d’une seule pièce).

Badigeonnez de beurre fondu un plat à four en céramique de 22 x 30 centimètres. Tapissez-le de l’une des grandes feuilles de pâte, crue, de sorte que la pâte couvre également 2-3 cm des bords du plat de chaque côté. Badigeonnez de beurre fondu.

Faites cuire une feuille de pâte dans l’eau bouillante pendant 1 min, plongez-la dans un saladier d’eau froide, puis épongez-la avec du papier absorbant. Disposez-la dans le plat pour qu’elle couvre le fond, mais pas les côtés. Aucun problème si la pâte est plissée ou un peu déchirée, vous pouvez couper la feuille si nécessaire. Recouvrez avec ¼ du mélange de fromages. Faites cuire une autre feuille de pâte de la même façon, refroidissez-la dans l’eau, épongez, disposez sur le fromage et badigeonnez de beurre fondu.

Répétez 3 fois les étapes ci-dessus.

Recouvrez le tout avec la dernière couche de pâte (plus grande), crue, et repliez-la sur tous les côtés. Badigeonnez du reste de beurre fondu.

Pour résumer, les couches devraient ressembler à ceci :

Feuille de pâte crue (la plus grande) + beurre

Feuille de pâte cuite + beurre ¼ du fromage

Feuille de pâte cuite

Feuille de pâte cuite + beurre ¼ du fromage

Feuille de pâte cuite

Feuille de pâte cuite + beurre ¼ du fromage

Feuille de pâte cuite

Feuille de pâte cuite + beurre ¼ du fromage

Feuille de pâte cuite

Feuille de pâte crue (la plus grande) + beurre

Faites cuire l’atchma au four à 175°C pendant 45 minutes. Si le dessus est encore clair, faites-le dorer au gril quelques minutes. Laissez refroidir pendant 5 min et servez.

► Une recette extraite de " L'archipel du goulache " de Florian Pinel et Jean Valnoir Simoulin