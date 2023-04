RECETTE - Baccala mantecato

Publicité

Baccala mantecato © Getty

Une recette d’Eleonora Zuliani. La recette traditionnelle prévoit le stoccafisso, la morue séchée, mais Eleonora préfère le baccalà ; il sera plus facile à trouver et à travailler. Avec une portion plus grande, ce cicchetto est aussi servi comme antipasto.

Pour quatre personnes 400 g de morue salée en tranches

30 cl d’huile d’arachide

50 cl d’huile d’olive

4 gousses d’ail

1 branche de céleri

1 feuille de laurier

1 anchois

Quelques tiges de persil

Sel, poivre Faire tremper la morue pendant 3 jours, en changeant l'eau deux fois par jour. Placer les morceaux dans une marmite d'eau froide avec le céleri, les gousses d'ail et le laurier. Porter à ébullition, baisser la flamme et cuire à eau frémissante jusqu'à ce que la chair se détache de l'arête centrale (compter 1 heure environ). Récupérer délicatement le poisson à l'aide d'une écumoire et réserver l'eau de cuisson. Enlever toutes les arêtes, mais garder la peau, riche en collagènes qui donnera de l'onctuosité au plat. Sans attendre, travailler la chair encore chaude à l'aide du batteur plat d'un robot (ou avec une cuillère en bois), en ajoutant l'huile d'arachide en filet, alternée avec un peu d'eau de cuisson, pour obtenir une consistance mousseuse. Terminer avec l'huile d'olive. Ajouter l'anchois et rectifier en sel. Servir poivré et parsemé de persil haché sur des tranches de polenta blanche grillées.

