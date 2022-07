RECETTE - Balade en garrigue : un dessert végétalien et sans gluten

POUR 1 ENTREMETS MONTÉ SUR UN CERCLE À TARTE DE 18 CM

POUR LA PÂTE SUCRÉE

62 g de sucre glace

63 g de sucre en poudre

62 g de fécule de mais

63 g de poudre d’amandes

125 g de farine

2 g de gomme de guar

125 g de margarine végétale

20 g de lait de soja

Dans un batteur avec la feuille, mettez tous les ingrédients sauf le lait de soja. Pétrissez à vitesse 1 pour laisser tous les ingrédients se sabler avec la margarine. Lorsque la pâte a une texture sablée, ajoutez le lait et pétrissez légèrement à vitesse 1 jusqu’à ce que le lait soit incorporé. Il est important de ne pas trop pétrir pour éviter que la pâte ne devienne collante.

Abaissez la pâte à 5 mm entre deux feuilles de papier cuisson. Détaillez un disque de pâte et foncez le cercle de 18 cm de diamètre. Laissez reposer au minimum 30 minutes au frais avant cuisson. Préchauffez le four à 180 °C et enfournez le fond de pâte pour 10 minutes. Laissez refroidir avant de garnir de crème d’amande, tout en conservant

POUR LA CRÈME D’AMANDE

30 g de tofu soyeux

30 g de sucre glace

30 g de margarine végétale

30 g de poudre d’amandes complète

Mixez le tofu pour qu’il ait la consistance d’une crème. Mettez tous les ingrédients dans une casserole et, à feu doux, faites cuire la crème en remuant à la spatule.

Remuez énergiquement pour que la préparation soit bien lisse et homogène.

Laissez la crème refroidir au frais pendant 1 heure. Lorsqu’elle est devenue dure, garnissez le fond de tarte en laissant 1 cm de marge au bord. Remettez la tarte à cuire à 180 °C, 10 minutes. Laissez refroidir avant de décercler et de garnir.

POUR LE MONTAGE

Remplissez une poche avec le praliné pignon et garnissez la tarte sur toute sa surface avec le praliné. Remplissez une poche équipée d’une douille de 12 mm de la diplomate romarin. Pochez de jolies sphères de diplomate en formant des cercles suivant le rebord de la tarte, de l’extérieur vers l’intérieur. Décorez de feuilles de romarin et de pignons.