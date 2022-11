RECETTE - Berthoud

Nombre de personnes : 4 | temps de préparation :10 minutes | temps de cuisson : 15 minutes

Cette « fondue » au four est simplissime à réaliser et se mange avec des pommes de terre et une salade verte.

Les ingrédients

700 grammes d’Abondance

2 gousses d’ail

2 grosses cuillères à soupe de vin blanc

2 grosses cuillères à soupe de madère ou porto

½ cuillère à café de noix de muscade.

La recette

Frotter le plat avec les gousses d’ail fendues. Trancher l’Abondance en grosses tranches et les poser dans le plat. Arroser avec le vin et le madère, saupoudrez de muscade.

Cuire à four chaud (180 degrés) pendant 15 minutes. Le mélange doit être bien gratiné.

► Une recette extraite de "Le bon savoir du fromager" First Editions