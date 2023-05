RECETTE - Bialys au maquereau

Pour environ trois bialys

Préparation : 20 minutes | Réfrigération : au moins 30 minutes

Garniture

150 g de chair de poisson bleu fumée cuite (maquereau ou hareng « bouffi »)

50 g de fenouil et/ou de céleri en branche finement émincé

25 g d’oignon finement émincé

2,5 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse

1 cuillère à soupe de mayonnaise nature

1 pincée de sel

1 tour de moulin à poivre

Montage

6 feuilles de salade (romaine ou laitue)

½ petit concombre coupé en rondelles très fines ou l’équivalent en cornichons doux

RÉALISATION

La garniture

Enlever la peau et détacher la chair du poisson. Retirer les arêtes. Émincer finement le fenouil et/ou le céleri en branche et l’oignon, puis les ajouter à la chair de poisson. Ajouter la crème et la mayonnaise, saler, poivrer et mélanger délicatement. Placer au réfrigérateur pour au moins 30 minutes.

Le montage

Couper les bialys en deux. Recouvrir la partie inférieure de chaque bialy de 2 feuilles de salade, puis de garniture au poisson bleu. Répartir les rondelles de concombre ou de cornichon, refermer avec la partie supérieure de chaque pain et déguster aussitôt.

► Une recette de Marc Grossman extraite de son livre " New York, les recettes cultes " (Marabout)