RECETTE - Biscotti

"J’ai découvert les biscottis dans l’ouvrage de Martha Stewart. Ils représentent la vraie acception du terme bis-cuit (cuit 2 fois) puisque la pâte est d’abord cuite une première fois sous forme de pain, puis on y coupe les tranches et on les repasse au four. Ils peuvent être aromatisés avec les fruits secs et oléagineux que l’on préfère, et du chocolat. Le mélange pistache/cranberries (ou cerises confites si l’on aime) est un grand classique, légèrement sucré et acidulé. Le chocolat apporte encore plus de gourmandise."

Pour une vingtaine de pièces | Préparation : 10 minutes | Cuisson : 35 minutes

280 g de farine T65

30 g de cacao amer en poudre

1 sachet de levure chimique

90 g de beurre demi-sel mou

120 g de sucre en poudre

50g de cassonade

2 gros oeufs

125 g de pistaches décortiquées non salées

80 de cranberries

50g de pépites de chocolat

Mélanger les poudres (farine, cacao, levure) pour éviter tout grumeau.

Battre au robot (ou avec une cuillère en bois) beurre et sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter les oeufs et bien mélanger.

Incorporer le mélange de poudres, puis les pistaches, le chocolat et les cranberries. A ce stade il ne faut plus trop mélanger la pâte, juste assez pour répartir la garniture.

Poser sur la plaque à pâtisserie et former 2 rouleaux d'environ 20 cms de long et 10 cms de large et légèrement aplatis.

Cuire 25 minutes à 180°. Laisser refroidir hors du four 5 minutes pour permettre au pain de se solidifier légèrement (baisser la température du four à 150°) et couper des tranches de 2/2.5 cms d'épaisseur (moins, ça casse, plus, ça ne croustille pas assez).

Réenfourner 8/10 minutes et laisser refroidir sur une grille.