RECETTE - Blettes, raisins secs, citron et pignons

Pour 4 personnes en plat avec du riz complet aux herbes

Préparation : 5 min | Cuisson : 10 min

1 botte de blettes

1 poignée de pignons de pin (ou d’amandes)

2 cébettes fraîches ou 1 échalote sèche

2 c. à soupe d’huile d’olive

30 g de raisins secs (ou le double de raisins frais en août/septembre)

le jus d’un demi-citron

sel

Dans une poêle à feu moyen, torréfier les pignons sans les quitter des yeux. Réserver.

Émincer les cébettes, conserver le blanc d’un côté et le vert de l’autre. Faire de même avec les blettes, couper les côtes en tronçons de 2 cm et hacher les feuilles, conserver le blanc d’un côté et le vert de l’autre.

Dans une grande poêle à feu fort, verser l’huile d’olive et saisir les côtes de blette et le blanc des cébettes pendant 6 minutes. Saler. Agiter régulièrement la poêle. Ajouter les feuilles de blettes et les raisins secs. Remuer et laisser cuire 4 à 5 minutes de plus jusqu’à ce que les côtes de blettes soient tendres. Déglacer avec le jus du citron. Goûter et saler à nouveau si besoin.

Juste avant de servir, ajouter le vert des cébettes et les pignons de pin. Mélanger et servir chaud.