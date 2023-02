RECETTE - Boulettes de tofu aux noisettes

Visuellement, impossible d’imaginer que cette boulette ne contient pas de viande. En bouche, une texture aérée, gourmande. On dit souvent que le tofu n’a pas de goût, plus exactement il prend le goût des ingrédients qui l’assaissonnent. C‘est en effet une base neutre qui se marie bien avec beaucoup de produits et d’épices. La difficulté de cette boulette est d’obtenir une texture qui se tienne, c’est pourquoi on y ajoute de l’oeuf. La poudre de noisette en surface permet du croustillant.

300g de tofu ferme nature ou aux herbes

1 oignon

50g de noisettes entières

persil

2 petits oeufs

sel, poivre, épices au choix

poudre de noisette

Idéalement, égoutter et presser le tofu entre 2 feuilles de papier absorbant pendant au moins 2h.

Mettre le tofu coupé en cubes dans le bol d’un robot muni d’une lame avec l’oignon épluché et coupé en 4, les noisettes entières et les feuilles de persil. Hacher pendant quelques secondes jusqu’à obtention d’une semoule grossière avec des éclats de noisettes.

Retirer la lame ou verser dans un saladier, ajouter les oeufs, saler, poivrer et n’hésitez pas à épicer à votre goût (cumin, curry, herbes…).

Faire des boules de la taille d’une petite clémentine, les rouler dans la poudre de noisette (elle adhère très facilement) et faire cuire une dizaine de minutes dans une poêle chaude avec un filet d’huile d’olive.