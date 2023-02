RECETTE - Boulettes haddock choux de Bruxelles

Le mariage avec le choux de Bruxelles est un classique pour ce poisson. C’est un légume que l’on pense trop rarement à émincer et cuire rapidement à la sauteuse, mais qui agrémente ainsi particulièrement bien les risotto. Voici donc une association donne des boulettes goûteuses, complètes, parfaites pour un apéritif dinatoire.

20g + 35g de beurre salé

250g de choux de Bruxelles

200g de haddock

120g de riz à risotto (riz rond type arborio)

35g de farine

250 ml de lait

poivre ou muscade

aneth et persil plat

Faire fondre 20g de beurre dans une sauteuse. Retirer les feuilles extérieures des choux de Bruxelles en coupant le bout du trognon. Les couper en deux et les émincer finement. Les ajouter dans la sauteuse et les faire revenir pendant une quinzaine de minutes.

Publicité

Pendant ce temps, faire pocher le haddock dans un mélange d’eau et de lait frémissants. L’égoutter, retirer la peau et les éventuelles arêtes et l’émietter.

Faire cuire le riz le temps indiqué sur le sachet (il diffère selon les marques).

Dans une casserole, faire fondre les 35g de beurre, ajouter la farine et mélanger pour obtenir une sorte de panade. Verser alors le lait peu à peu en délayant au fouet pour éviter les grumeaux et cuire la béchamel à feu doux jusqu’à ce qu’elle épaississe. Poivrer.

Dans un grand saladier, mélanger le riz, les choux de Bruxelles, le haddock. Ajouter la béchamel, et de l’aneth et du persil ciselés. Bien mélanger et laisser refroidir au réfrigérateur. Ce temps de pause est important car il permet à la boulette de se tenir à la cuisson.

Préchauffer le four à 210°.

A l’aide d’une grosse cuillère à glace, façonner des boulettes de la taille d’une clémentine. Les disposer sur une plaque à pâtisserie et enfourner pour 15 minutes en tournant à mi cuisson.