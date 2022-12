RECETTE - Bûche « roulée »

Bûche roulée craquante, pour 1 rouleau de 60cm

Biscuit roulage nature, pour 1 feuille de 40x60cm

160g de sucre

200g d’œufs entier

80g de jaune d’oeufs

120g de blanc d’œufs

40g de sucre

120g de farine T65

Battre les 160g de sucre avec les œufs et les jaunes d’œufs. Chauffer au bain-marie jusque 45° puis monter au batteur jusqu’à complet refroidissement.

Dans une autre cuve, monter les blancs avec les 40g de sucre. Incorporer ¼ des blancs montés dans le mélange œufs et sucre. Ajouter la farine tamisée puis le reste des blancs montés.

Etaler sur Flexipat, ou sur une plaque à pâtisserie recouverte d’un papier sulfurisé, et cuire 10 minutes au four ventilé (chaleur tournante) à 200°.

Sirop vanille (prévoir 250g)

240g d’eau

120g de sucre

5g d’extrait de vanille

Porter à ébullition dans une casserole l’eau, le sucre et l’extrait de vanille. Refroidir.

Praliné craquant

120g de praliné amandes noisettes à 50%

60g de couverture lait à 38%

75g de feuilletine

60g de noisettes hachées torréfiées

Faire fondre le chocolat à 40°C. Au batteur à la feuille, mélanger le praliné avec le chocolat fondu. Ajouter la feuilletine et les noisettes. Réserver.

Crémeux chocolat

235g de lait entier

120g de crème liquide à 35% de matière grasse

60g de sucre

60g de jaunes d’œufs

180g de chocolat de couverture noir 65%

Chauffer le lait et la crème dans une casserole avec un peu de sucre. Blanchir les jaunes avec le reste du sucre.

Verser un peu de lait bouillant sur le mélange sucre et jaune. Remettre le tout dans la casserole et cuire comme une crème anglaise ;

Chinoiser l’anglaise, à l’aide d’une étamine, sur le chocolat.

Bien mélanger puis débarrasser sur plaque filmée et filmer le crémeux.

Réserver au réfrigérateur pendant 4 heures minimum avant utilisation.

Croustillant noisette

90g de beurre

90g de cassonade

115g de poudre de noisette

90g de farine T65

60 de noisettes hachées

105g de praliné noisette

115g de couverture de chocolat lait 40%

Dans une cuve de batteur, mélanger grossièrement le beurre, la cassonade, la poudre de noisette, la farine et les noisettes hachées.

Etaler sur une plaque et cuire au four ventilé à 160°C pendant 15 minutes. Refroidir. Verser dans une cuve munie d’une feuille et ajouter le praliné et la couverture lait. Mélanger pour obtenir une texture de crumble.

Montage et finitions

Imbiber une feuille de biscuit roulade avec 250g de sirop vanille.

Etaler 300g de praliné craquant sur 1/3 de la feuille et 500g de crémeux chocolat sur le restant de la feuille.

Rouler en commençant par le côté praliné. Bien serrer la roulade à l’aide de la feuille et d’une grille.

Déposer dans une gouttière à bûche pour bien garder la forme.

Réserver au réfrigérateur ou au congélateur.

Une fois la bûche prise, retirer la feuille. Placer la bûche sur une grille puis glacer avec le croustillant.

Une fois le croustillant figé, couper à la taille souhaitée.

Décorer avec des décors chocolat noir.

Le conseil du chef : bien respecter les temps de repos et de prise au froid, sinon c’est la catastrophe assurée.

► Le site de Stéphane Glacier