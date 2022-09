RECETTE - Cake au bleu fermier et céleri

"Mon grand-père dégustait toujours ce fromage puissant avec du céleri branche pour lui apporter de la fraîcheur. Testez ce cake réconfortant qui se dévore à l’heure de l’apéro.”

Pour 8 personnes

Cake au céleri et au bleu 3 œufs

100 g de lait

30 g d’huile de noix 180 g de farine T55 7 g de sel

8 g de levure chimique 150 de céleri branche 150 g de bleu fermier

Dans un saladier, mélangez la farine, le sel et la levure. Dans un autre saladier, cassez les œufs et battez-les avec le lait et l’huile de noix. Incorporez ce mélange dans la préparation précédente et fouettez jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Taillez le céleri en gros cubes et le bleu en cubes. Ajoutez le tout dans la pâte à cake et mélangez.

montage et finition

Préchauffez le four à 200 °C. Chemisez une cocotte en fonte de 22 cm de diamètre avec du papier sulfuri-sé. Versez la pâte, refermez la cocotte, puis laissez cuire au four à 200 °C pendant 30 min. Ôtez le couvercle et laissez cuire à 180°C pendant 15 min. Laissez refroidir. Démoulez délicatement.