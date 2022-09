RECETTE - Cake chorizo et moules

"Choisissez des moules d’Espagne, bien charnues, pour avoir une belle mâche et dégustez ce cake froid, dans le jardin, quand les premiers rayons de soleil réchauffent l’atmosphère… Je le sers souvent accompagné d’une salade de moules froides.” - Jean Sulpice

Pour 8 personnes

2 échalotes

2 kg de moules

1 verre de vin blanc (20 cl)

Pâte à cake

180 g de farine

7 g de sel

8 g de levure chimique 3 œufs

100 g de lait

30 g d’huile d’olive

3 g de safran en poudre

100 g de moules décortiquées (cf. ci-dessus)

100 g de chorizo

Beurre et farine (pour le moule)

Montage et finition 100 g de chorizo Salicornes

Pour les moules

Épluchez et ciselez les échalotes, faites-les revenir dans une casserole, puis ajoutez les moules et déglacez au vin blanc. Faites cuire à couvert à couvert jusqu’à l’ouverture des moules. Débarrassez et laissez refroidir, gardez bien le jus de cuisson. Décortiquez les moules, mettez de côté 100 g pour le cake et le reste pour le dressage.

Pour la pâte à cake

Dans un saladier, mélangez la farine, le sel et la levure. Dans un autre saladier, cassez les œufs et battez-les avec le lait, l’huile d’olive et le safran. Incorporez ce mélange dans la préparation précédente et fouettez jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Ajoutez les moules entières et le chorizo taillé en petits cubes. Mélangez bien le tout. Préchauffez le four à 160 °C. Beurrez et farinez un moule rectangulaire de 18 cm de long. Versez la pâte à cake dans le moule. Faites cuire au four pendant 45 min environ. Laissez le cake refroidir.

Montage et finition

Dans une casserole, chauffez le jus de cuis-son des moules réservé avec le chorizo coupé en cubes, les moules réservées et les salicornes concassées. Réchauffez le cake au four à 160 °C pendant 2 à 3 min, jusqu’à ce qu’il soit tiède. Sur une assiette, déposez une tranche de cake. Ajoutez la sauce aux moules et chorizo tout autour.