RECETTE - Carciofi in casseruola (artichauts en sauteuse)

Ingrédients pour 4 personnes

8 artichauts de taille moyenne

½ citron

1 gousse d’ail, sans germe, coupée en deux

1 poignée de persil haché

6 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à café de sel

75 cl d’eau

Poivre

Recette

Retirez les feuilles dures des artichauts, coupez largement les pointes, détachez et épluchez les queues.

Plongez le tout dans une casserole d’eau froide avec le jus d’un demi-citron pour qu’ils ne noircissent pas.

Lavez-les bien, égouttez-les et placez-les dans une sauteuse antiadhésive avec l’huile, le sel, l’ail et 75 cl d’eau. Couvrez et faites cuire à feu vif.

Quand l’eau bout, ajoutez le persil – de cette façon, il reste bien vert. Baissez le feu et laissez toute l’eau s’évaporer. On ne doit plus voir que l’huile au fond de la sauteuse.

[Testez la cuisson des artichauts en enfonçant la pointe d’un couteau. Si nécessaire, poursuivre la cuisson en ajoutant un peu d’eau. Le temps de cuisson, en fonction de la taille des artichauts, peut aller jusqu’à 45 minutes.]

Retirez du feu, ajoutez le poivre fraîchement moulu, laissez refroidir un peu et disposez sur un plat.

Les artichauts sont aussi bons chauds que froids.