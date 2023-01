RECETTE | "Cassoulet de couennes", une recette de la romancière Colette

Recette pour 6 personnes

Ingrédients

- 300g de haricots blancs secs de type « mogettes »

- 200g de couennes de porc ficelées comme un « bottillon »

- 6 cuillères à soupe d’huile d’olive

- 2 gros oignons hachés

- 1 tête d’ail pelée

- 1 petit bocal de tomates pelées (en hiver) ou deux tomates écrasées en saison

- 1 branche de thym

- 1 feuille de laurier

- 1 petit saucisson aillé

- 3 tranches de pain de campagne pour les croûton

- Sel

- 1 mignonette de poivre

Déroulé

Faites tremper la veille les haricots dans un grand volume d’eau.

Blanchissez les haricots pendant 15 minutes avec les couennes de porc ficelées comme un bottillon c’est-à-dire à la manière d’un bouquet garni.

Égouttez et rincer les haricots. Émincez finement les couennes de porc.

Dans un plat en fonte, faites suer les oignons hachés avec 3 cuillères d’huile d’olive. Ajoutez la gousse d’ail pelées et écrasées. Ajoutez les tomates pelées avec la branche de thym, une feuille de laurier et une mignonette de poivre. Ajoutez les couennes taillées menu et le saucisson aillé. Versez les haricots par-dessus avec leur jus et laissez mijoter pendant 40 minutes.

Taillez des croûtons de pains en enlevant la croûte en petits dés et roulez-les dans les 3 cuillères d’huile d’olive restantes en ajoutant un peu de sel. Faites dorer au four pendant environ 10 minutes à 160°C.

Servez le cassoulet bien chaud en le parsemant de croûtons de pain.

Une recette tiré du livre « Colette gourmande » par Didier et Marie-Christine Clément avec des photos d'André Martin paru chez Albin Michel.

