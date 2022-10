RECETTE - Cerises Burlat confites au thym serpolet d’ici, crème légère à l’amande amère

Ingrédients

Niac anisé

2 ou 3 oranges

350 g d’eau

150 g de sucre en poudre

10 g d’anis vert en poudre

3 g de poivre moulu

30 g de sucre glace

35 g de poudre d’orange confite

Pâte sablée

200 g de farine

120 g de beurre

2 g de sel

40 g de jaunes d’œufs

80 g de sucre glace

Crème d’amandes

30 g de sucre en poudre

62 g de beurre

62 g de poudre d’amandes

1 jaune d’œuf

1 goutte d’extrait d’amande amère

Cuisson des cerises

200 g d’eau

6 branches de thym serpolet

Le jus d’1 citron

25 g de sucre en poudre, plus un peu pour délayer la pectine

4 g de pectine

300 g de cerises Burlat dénoyautées et équeuttées

1⁄2 feuille de gélatine

Gelée à l’amaretto

150 g d’eau

40 g de sucre en poudre

100 g d’amaretto

0,9 g d’agar-agar

Fleurs de thym serpolet, au goût

Feuilles de cerfeuil musqué au goût

Préparations préliminaires

Niac anisé

À l’aide d’un économe, zester l’équivalent de 100 g de zestes d’orange en prenant garde de ne pas prélever trop de peau blanche sur l’écorce. Blanchir les zestes en les plongeant 15 minutes dans une casserole d’eau bouillante, puis les égoutter. Porter l’eau et le sucre à ébullition dans une autre casserole, puis confire les zestes environ 1 heure en réduisant le tout, jusqu’à ce que le sirop épaississe.

Préchauffer le four à 85 °C (th. 2-3). Bien égoutter les zestes, puis les disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson et les sécher au four pendant 2 à 3 heures. Laisser refroidir les zestes avant de les mixer jusqu’à l’obtention d’une poudre ayant la consistance du sucre en poudre.

Dans le bol d’un mixeur, mixer l’anis vert, le poivre moulu, le sucre glace et la poudre d’orange confite, jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

Pâte sablée

Mélanger la farine, le beurre et le sel dans la cuve d’un mixeur muni de la feuille. Incorporer le jaune d’œuf et le sucre glace, puis stopper le pétrissage dès que l’ensemble est bien amalgamé. Attention de ne pas trop prolonger le pétrissage. Laisser reposer la pâte au moins 1 heure au réfrigérateur, toute 1 nuit si vous le pouvez.

Préchauffer le four à 170 °C (th. 5-6). Étaler la pâte sur 3 mm d’épaisseur. Découper la pâte en 4 rectangles de 3 cm sur 11 cm de côté. Disposer la pâte sur des gouttières métalliques puis enfourner pour environ 15 minutes.

Vérifier la cuisson de la pâte qui doit être de couleur blonde et laisser refroidir.

Crème d’amandes

Dans la cuve d’un batteur, mélanger le sucre et le beurre à l’aide de la « feuille », jusqu’à ce que le mélange blanchisse légèrement. Incorporer la poudre d’amandes et l’œuf. Terminer par l’extrait d’amande amère.

Cuisson des cerises

Dans une casserole, mélanger l’eau, le thym, le jus de citron et le sucre.

Faire chauffer quelques instants à feu moyen jusqu’à atteindre le point d’ébullition. Mélanger la pectine avec le double de son poids en sucre en poudre. Ajouter le mélange dans la casserole. Laisser bouillir 2 minutes.

Ajouter les cerises dénoyautées et équeutées, puis cuire lentement en baissant la puissance du feu. Les cerises doivent être à peine flétries et garder une texture assez ferme. Le temps de cuisson va dépendre de la maturité des cerises et de leur variété. Laisser refroidir les cerises dans le sirop de cuisson.

Gelée à l’amaretto

Mélanger l’eau, le sucre et l’amaretto dans une casserole. Porter à ébullition, puis incorporer l’agar-agar. Maintenir une petite ébullition pendant 20 secondes. Réserver la gelée au réfrigérateur.

Au dernier moment

À l’aide d’une poche à douille, déposer un cylindre de crème d’amandes dans le fond des gouttières en pâte sablée. Placer délicatement les cerises sur la crème. Déposer çà et là quelques fragments de gelée à l’amaretto et saupoudrer de niac anisé. Terminer en effeuillant le thym serpolet sur les préparations et en décorant de feuilles de cerfeuil musqué.

Note — Vous pouvez varier la forme donnée à la pâte sablée, selon vos envies et les moules à votre disposition.