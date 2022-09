RECETTE - "Chocolate biscuit cake", le gâteau préféré d'Elizabeth II

225 g de biscuits Rich Tea (ou Petit Beurre)

15 g de beurre pommade

115 g de beurre pommade

115 g de sucre semoule

115 g de chocolat noir

2 cuillères à soupe d'eau tiède

Pour la ganache (optionnel)

125 g de chocolat noir

125 g de crème fouetté

Chemiser un moule à gâteau de 15 cm de diamètre. Ce peut aussi être un moule à cake. Casser les biscuits en petits morceaux d'environ 1 à 2 cm. Crémer le beurre et le sucre ensemble jusqu'à consistance légère et mousseuse.

Faire fondre le chocolat. Ajouter le mélange beurre-sucre et mélanger. Ajouter l'eau et incorporer les biscuits. Bien mélanger afin les biscuits soient enrobés du mélange. Verser la préparation dans le moule. Tasser un peu pour que la surface soit plane. Placer au réfrigérateur pendant 30 minutes.

Préparer la ganache au chocolat :

Mettre le chocolat cassé dans un bol. Verser la crème fouettée dans une casserole et porter à ébullition. Verser la crème chaude sur le chocolat et bien mélanger sans cesser de remuer jusqu'à ce que le chocolat soit fondu et que le mélange soit brillant.

Sortir le gâteau du réfrigérateur et le démouler en le plaçant sur une grille avec un plateau en dessous. Verser la ganache sur le gâteau : il doit être nappé y compris les côtés du gâteau. Laisser prendre au réfrigérateur au moins 3 heures avant de servir.