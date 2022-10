RECETTE - Citrons au sel

On laisse en général tremper les citrons dans de l’eau qu’on renouvelle chaque matin.

La méthode traditionnelle se fait au sel sans eau en ayant préalablement coupé les agrumes en 4 sans aller jusqu’à base et en ayant frotté du sel fin dedans pour qu’ils relâchent leur jus.

On ajoute des citrons dans le bocal au fil que les citrons perdent leur jus et dégagent de la place dans le bocal pendant 2-3jours. Et après 3 à 4 semaines jusqu’à un an. Plus on laisse fermenter longtemps plus les citrons seront mous et sombres.

Variété de citrons majoritairement utilisés :