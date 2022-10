RECETTE - Clémentines au sucre

Pour un bocal de 1 kg

Une dizaine de clémentines sastuma (mais la recette peut aussi se faire avec des yuzus, mandarines, citron meyer)

500g de sucre de canne fin

Bien laver, brosser et sécher les agrumes dans un linge propre.

Publicité

Tailler en 4 les clémentines et séparer les chairs, les pépins et les écorces.

Mettre les pépins dans une étamine fermée avec de la ficelle au fond du bocal.

Couvrir d’une couche épaisse de sucre le fond du bocal.

Ajouter les morceaux les morceaux de chair et d’écorce puis recouvrir à nouveau de sucre puis faire des couches successives de chair et d’écorce en glissant une couche de sucre entre chaque niveau. Remplir le bocal jusqu’en haut et fermer le couvercle.

Laisser reposer un mois au réfrigérateur avant emploi.

Le sucre va fondre et la chair de fruit aussi donnant un sirop parfumé que l’on peut utiliser pour des sauces ou les purées d’agrumes. Les écorces confites servent à préparer des infusions (1 écorces de clémentines dans une tasse d’eau chaude avec une cuillère de miel).