RECETTE - Condijun (ou Condigiun)

pour 4 personnes)

4 tomates cœur de bœuf

2 poivrons

2 pommes de terre moyennes

100 g d’haricots verts

1 concombre

100 g de thon à l’huile

4 filets d’anchois

2 oignons nouveaux

16 olives taggiasche (ou olives de Nice) avec ou sans noyau

6 feuilles de basilic

2 brins d’origan frais ou séchée

2 œufs durs

2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel

Laver et équeuter les haricots verts, les faire bouillir dans de l'eau salée pendant environ 15 minutes, les égoutter et les réserver. Dans la même eau de cuisson, faire bouillir les pommes de terre lavées mais pas épluchées, pendant 30 à 40 minutes.

Ensuite, les égoutter, les peler et les laisser refroidir. Peler le concombre, couper les pommes de terre en gros cubes et les transférer, avec les haricots verts, dans un saladier, ajouter les tomates coupées en morceaux irréguliers, les oignons, les poivrons et le concombre en fines tranches, le thon émietté, les œufs coupés en quatre, les olives, les anchois et les feuilles de basilic.

Assaisonner avec huile, vinaigre et sel, laisser reposer 10 minutes et servir.