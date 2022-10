RECETTE - Crackers d'avoine et graines, crème d'avoine, betterave et huile de géranium

Vous pouvez également réaliser les crackers d’avoine et graines seuls. Ils accompagneront parfaitement un houmous ou un yaourt pour l’apéritif.

Préparation : 30 min | Trempage : 2 h minimum / idéalement 12 h | Cuisson : 35 min | Niveau de difficulté : Moyen

Ingrédients

pour 6 personnes

Les crackers

100 g de flocons d’avoine

50 g de graines de lin

25 g de graines de tournesol

25 g de graines de courge

25 g de graines de sésame

2 c. à s. de farine de riz

25 ml d’huile de pépins de raisin

1 pincée de fleur de sel

La crème d'avoine

50 g de flocons d’avoine

100 ml d’eau

1 pincée de fleur de sel

La betterave

1 petite betterave rouge (80 g)

L'huile de géranium

50 ml d’huile de pépins de raisin

5 fleurs de géranium

Dressage

Sel

1 citron jaune

6 fleurs de géranium rose

Faites chauffer votre four à 170 °C.

La betterave

Emballez la betterave dans du papier d’aluminium et enfournez environ 30 minutes.

Les crackers d'avoine

Pendant ce temps-là., mélangez les flocons d’avoine, les graines et la farine de riz. Mouillez avec de l’eau jusqu’à ce que tous les éléments s’agglomèrent entre eux pour former une sorte de pâte. Ajoutez de l’huile et de la fleur de sel.

Déposez le mélange sur une feuille de papier cuisson.

Placez une autre feuille par-dessus afin d’étaler l’appareil à l’aide d’un rouleau sur une épaisseur d’environ 0,5 cm.

Faites cuire au four (avec la betterave qui poursuit sa cuisson) sur une plaque à pâtisserie pendant environ 20 minutes. Laissez refroidir sur un plan de travail froid et découpez à la main des crackers de la taille d’une bouchée.

La crème d'avoine

Pendant que la betterave et le cracker cuisent, mélangez les flocons d’avoine, la fleur de sel et l’eau. Mixez au blender pour obtenir une pâte lisse un peu collante. Ajoutez un peu d’eau si besoin.

La betterave

Au bout de 30 minutes, vérifiiez la cuisson en plantant la lame d’un couteau. La betterave doit être tendre. Laissez refroidir et détaillez des lamelles de 0,5 cm d’épaisseur à la mandoline ou au couteau.

L'huile de géranium

Faites chauffer l’huile de pépins de raisin à 70 °C. Quand l’huile est chaude, ajoutez les fleurs de géranium et faites infuser à couvert et hors du feu pendant au moins 15 minutes. Vous pouvez laisser les fleurs dans l’huile et la conserver de la sorte au réfrigérateur pendant plusieurs semaines.

Dressage

Assaisonnez les lamelles de betterave avec un peu de sel, du jus de citron et quelques gouttes d’huile de géranium. Dressez la crème d’avoine (environ 1 cuillère à café par cracker) sur les crackers.

Ajoutez par-dessus une lamelle de betterave assaisonnée et quelques pétales de fleurs de géranium.