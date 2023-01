RECETTE - Croissants aux cornes de gazelles algéroises

Ingrédients

Pour la pâte

250 g de farine

Publicité

100 g de beurre froid

Un peu d'eau de fleur d'oranger

400 g de poudre d'amande entière (ou de poudre de noisettes)

100 g de sucre en poudre

1 cuillère à café de poudre de cannelle

1 extrait de vanille liquide

Un peu d'eau de fleur d'oranger

Du sucre glace et de la cannelle en poudre (pour la décoration)

Préparation

Faire la pâte comme si on réalisait un crumble

Mélanger à la main le beurre et la farine. Ajouter un peu d'eau de fleur d'oranger pour obtenir une pâte lisse et homogène qu'on met en boule. Laisser refroidir 1 heure au réfrigérateur pour pouvoir l'étaler plus facilement. L'eau de fleur d'oranger va lier le beurre et la farine. C'est ce qui fait qu'on va avoir une pâte très blanche.

Pour la farce

Mélanger à la main le sucre, la cannelle et la poudre d'amande. Ajouter de l'eau de fleur d'oranger tout en mélangeant à la main pour obtenir quelque chose d'homogène roulé en boule.

Sortir la pâte du réfrigérateur pour l'étaler finement à environ 1,5 à 2 millimètres d'épaisseur. La détailler en petits cercles à l'aide d'un emporte-pièce ou à l'aide d'un verre. Faire des petits cercles au centre desquels on place les boudins de farce d'amande. Rabattre pour obtenir une forme de croissant. On pince. On enlève l'excédent de pâte. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, on dispose les cornes de gazelles.

Enfourner une quinzaine de minutes dans un four préchauffé à 190 °C.

Laisser refroidir avant de les saupoudrer de sucre glace et de cannelle.

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - Grand bien vous fasse : GBVF Loisirs, plaisirs et curiosités : Panorama des châteaux fantastiques

► Le Compte Insta du chef cuisinier Grégory Cohen