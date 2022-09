Recette de gratin de citrouille et chips de parmesan

C'est parfois la croix et la bannière pour faire manger des légumes aux enfants ! Grand bien vous fasse consacrait une émission à ce sujet et délivrait de précieux conseils aux parents.

Une des invitées de l'émission, Evelyne Debourg, cuisinière, révélait avec générosité sa fameuse recette du gratin de citrouille (qui est un légume fruitier) et ses chips au comté, également présente dans son livre, Fruits et légumes, 40 recettes pour les aimer toute l'année, publié chez Glénat Jeunesse.

Cette recette est préconisée pour quatre personnes, s'il y a des enfants, on peut aller jusqu'à huit, suivant leur appétit.

Les ingrédients

Pour le gratin

1,2 kg de citrouille

100 grammes de comté râpé

Quatre cuillères à soupe de crème fraîche

5 grammes de beurre

Une pincée de noix de muscade râpée

Huit brins de ciboulette

Sel et poivre

Pour les chips de parmesan

50 grammes de parmesan (en poudre ou râpé)

Une cuillère de curry

Du papier sulfurisé

Étalez le beurre au fond de votre plat à gratin. Préchauffez ensuite votre four à 160 °C.

Épluchez, épépinez la citrouille, et coupez-la en petits morceaux. Mettez-les à cuire à feu moyen dans une casserole d'eau salée pendant 30 minutes, puis ensuite égouttez-les.

Préparez les chips avec le mélange de parmesan râpé et de curry, en formant de petites boules sur une plaque garnie d'un papier sulfurisé. Mettez au four pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, sortez-les du four et montez le thermostat à 210 °C.

Déposez les morceaux de citrouille dans le plat à gratin, et recouvrez de comté et de crème fraîche. Salez et poivrez légèrement.

Enfournez pour 20 minutes. À la fin de la cuisson, disposez le gratin avec des brins de ciboulette. Vous pouvez servir le plat, accompagné des chips de fromage.

Bon appétit !