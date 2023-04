RECETTE - Khinkals et consommé de peaux de courges

Khinkals Laks

150 g de farine

1,5g de sel

70 g d’eau

Mettez la farine, le sel et l’eau dans le bol d’un batteur pâtissier avec une feuille. Mélangez les ingrédients à vitesse lente jusqu’à ce qu’ils soient bien mélangés, raclez les bords du récipient à l’aide d’une maryse.

Puis continuer à mélanger pendant 3 minutes. Couvrez et laissez reposer pendant 30 minutes.

Divisez la pâte en quatre morceaux. A l’aide de vos mains, roulez chaque morceau en un rouleau fin de 1,5cm d’épaisseur et 25 cm de longueur.

Coupez chaque rouleau en petits morceaux de 1 cm et aplatissez-les en appuyant dessus avec votre pouce. Réservez sur une place légèrement farinée.

Consommé de peaux de courges

Les peaux de deux courges

Eau

Sel

½ botte de sauge fraîche

Facultatif

Le zeste d’un citron

Quelques pluches de persil ou de coriandre

Un trait d’huile d’olive

Préchauffer le four à 180°C.

Tailler les peaux de courges en petits morceaux. Mettre les morceaux au four Mettre les morceaux dans une casserole et mouiller à hauteur. Laissez cuire pendant une vingtaine de minutes.

Filtrez et laissez infuser avec la demi-botte de sauge pendant 5 minutes à couvert.

Cuisson des khinkals

Faire ensuite bouillir le bouillon et plongez-y les khinkals pendant 5 minutes. Vous pouvez aussi si vous n’avez pas de bouillon cuire les khinkals dans de l’eau bouillante.

Servez les khinkals dans le bouillon de courge chaud. J’aime y ajouter quelques herbes comme du persil ou de la coriandre, un trait d’une huile d’olive et un zeste de citron.