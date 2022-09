Recette de tortilla, comme en Espagne

Gregory Cohen propose une recette de tortilla, avec des oignons, même si cet ingrédient fait débat en Espagne. Il considère qu'il n'y en avait pas dans la recette historique mais que c'est bien meilleur avec. "La cuisine, c'est vraiment une culture populaire. Ça veut dire qu'on doit la prendre, se l'approprier et en faire ce qu'on veut tant que c'est bon et que ça nous plaît. Finalement, pourquoi ne pas se faire du bien ?"

Place à la recette du chef !

Ingrédients

4 pommes de terre (de l'Annabelle, de la Charlotte, de la Roseval, de la Rate...)

1 oignon (jaune, blanc ou rouge)

4 œufs

10 tomates cerises

Une cuillère à café de miel

Deux filets d'huile d'olive

Une branche de romarin

Une gousse d'ail

Une pincée de sel et une pincée de poivre

Épluchez l'oignon, coupez-le en lamelles, faites-le revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive jusqu'à ce que les oignons suent. Puis mettez le miel et laissez compoter. On va avoir des oignons caramélisés.

Épluchez les pommes de terre, ou pas. On fait comme on veut. Coupez-les en petits cubes et faites-les rissoler à la poêle avec un peu de matière grasse, idéalement de l'huile d'olive et un peu de beurre, la branche de romarin et de l'ail écrasé.

Dans un saladier, cassez les œufs, ajoutez le sel, le poivre. Battez assez fort. Ensuite, ajoutez les oignons, les pommes de terre et mélangez.

Dans une petite poêle, faites chauffer un filet d'huile d'olive, puis versez par dessus le mélange. Ajoutez les tomates cerises entières. Couvrez. Laissez cuire jusqu'à ce que les bords colorent.

Retournez votre omelette, et pour cela, il faut aller très vite. Mettez une assiette dessus et retournez. Faites-la cuire de l'autre côté et puis après, vous pouvez décider si vous la voulez baveuse ou un peu plus figée. C'est prêt !

