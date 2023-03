RECETTE - Des condiments de toutes les couleurs.

Toutefois, le piment n’est pas forcément synonyme de puissance. Selon nous, il est un aromate, un condiment qui permet aux saveurs de se révéler et de gagner en longueur en bouche. Ces sauces se gardent longtemps au frais, et une pointe suffit à réveiller un plat.

LA BASE

L’ingrédient star de ces condiments, c’est le piment. Il en existe une multitude de variétés avec des puissances très variables. Demandez conseil à votre marchand, pour coller le plus possible à vos goûts !

Publicité

On peut les utiliser cuits ou crus. Les cuire permet de mieux conserver la pâte de piment et d’avoir un rendu plus homogène. C’est la technique que nous avons privilégiée dans les recettes suivantes.

En version crue, cela consiste à mixer le piment (plus ou moins finement) avec des herbes, un mélange aromatique (oignons / ail / échalotes) et une touche d’acidité comme du vinaigre ou du jus de citron.

Le caractère très puissant de ces pâtes de piment cru s’estompera au fil du temps.

Conseil

Pour toutes ces recettes, la quantité d’huile est donnée à titre indicatif.

Il arrive que certaines pâtes nécessitent un ajout d’huile ou d’eau lorsque l’on mixe.

Ajoutez-la au fur et à mesure, quitte à ajuster ensuite. Une fois que la pâte est prête et débarrassée dansle récipient final, lissez bien le dessus et versez-y un filet d’huile pour couvrir et ainsi limiter l’oxydation.

Rien ne se perd : Vous pouvez réutiliser l’huile ayant servi à confire le piment, l’ail ou les poivrons pour réaliser ces pâtes de piments ou pour d’autres recettes.

LES DÉCLINAISONS

SAUCE JAUNE CLAIR (PIMENT JAUNE / ANANAS)

Pour 1 bocal de 70 cl

4 oignons émincés

2 piments antillais jaunes (version douce)

1 ananas

10 cl d’huile de tournesol + 20 cl pourconfire les oignons et les piments

Poivre de Sichuan (facultatif )

Recette

Émincez les oignons. Mettez-les dans une petite casserole avec les piments entiers. Recouvrez-les de 20 cl d’huile et faites-les confire pendant 30 minutes à feu doux. Épluchez et coupez l’ananas en morceaux (gardez les pelures pour en faire le vinaigre, recette page 188). Faites rôtir les morceaux d’ananas à la poêle. Mixez le tout et passez au chinois pour obtenir une sauce homogène. Ajoutez, si vous le souhaitez, du poivre de Sichuan, pour une touche acidulée harmonieuse. Mettez en bocal.

SAUCE JAUNE FONCÉ (PIMENT JAUNE / MAÏS / POIVRON JAUNE)

Pour 1 bocal de 70 cl

2 épis de maïs

1 botte de coriandre

5 piments antillais jaunes

2 poivrons jaunes

20 cl d’huile de tournesol

1 petite racine de curcuma frais

33 cl de crème de coco

10 cl d’huile de coco

Recette

Faites cuire les épis de maïs dans l’eau bouillante pendant 20 minutes environ, puis égrenez-les. Gardez l’eau et faites-la bouillir à nouveau pour y blanchir la botte de coriandre. Recouvrez les piments et les poivrons d’huile de tournesol et faites les confire à feu doux pendant 30 minutes. Muni d’une paire de gants, épluchez et coupez la racine de curcuma et faites-la infuser dans la crème de coco 15 minutes à feu moyen. Mixez le tout, en ajoutant la crème de coco petit à petit en fonction de la texture désirée. Passez au chinois si besoin et mettez la sauce en bocal.

SAUCE ROUGE (BETTERAVE / PIMENT ROUGE)

Pour 1 bocal de 50 cl

5 gousses d’ail

5 piments oiseau rouges

20 cl d’huile de tournesol

3 betteraves moyennes

10 cl d’huile d’olive

1 belle tige de romarin frais

Recette

Recouvrez l’ail et les piments d’huile de tournesol et faites-les confire à feu doux pendant 30 minutes environ, jusqu’à l’apparition d’une teinte dorée. Faites rôtir les betteraves au four à 180 °C pendant 1 h 30. Laissez refroidir et épluchez-les lorsqu’elles sont tièdes. Coupez-les grossièrement. Mixez les avec les piments et gousses d’ail confites, le romarin et l’huile d’olive. Mettez en bocal.

SAUCE VERTE (PIMENT VERT / FANES DE BETTERAVE)

Pour 1 bocal de 50 cl

Les fanes de 3 bottes de betterave

½ botte de menthe-citron (ou menthe classique, à défaut)

2 piments verts marocains

2 betteraves blanches

10 cl d’huile de colza

Recette

Faites blanchir les fanes de betterave quelques minutes, puis la menthe quelques secondes (pour qu’elle ne noircisse pas) et enfin le piment marocain vert pendant une minute maximum. Faites rôtir les betteraves blanches au four à 180 °C pendant 1 h 30. Mixez tous les ingrédients avec l’huile. Passez au chinois si nécessaire et mettez en pot.

SAUCE ORANGE (PIMENT ROUGE / POIVRON ORANGE / ABRICOT)

Pour 1 bocal de 70 cl

2 piments antillais rouges

2 poivrons orange

10 cl d’huile de tournesol + 20 cl pour faire confire les piments et poivrons

1 cédrat

2 brins de sarriette

500 g d’abricots

Recette

Recouvrez les piments et les poivrons d’huile de tournesol et faites les confire à feu doux pendant 30 minutes. Prélevez le zeste du cédrat et faites le blanchir rapidement ainsi que la sarriette dans de l’eau bouillante. Faites griller les abricots à la poêle ou au barbecue. Coupez-les en deux et retirez les noyaux. Mixez tous les ingrédients, passez au chinois si nécessaire et mettez en bocal.

Une recette extraite du livre d'Alessandra Montagne "De Rio à Paris, ma cuisine de cœur". Texte Laurène Petit. Photographies : Maki Manoukian. Editions Flammarion