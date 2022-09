RECETTE - Dos de merlu snacké, jus vert poivron, verveine

4 pavés de merlu

Un poivron vert

Une grosse botte de verveine

50 g d’huile d'olive

1kg de haricots verts

2 pêches de vigne

Herbes du jardin

Snacker les pavés de merlu à la poêle avec un peu d’huile d'olive.

Oter les parties blanches et les peaux du poivron et le mixer avec la verveine effeuillée. Passer au chinois le jus vert. Ajouter 3 cas d’huile d'olive et assaisonner.

cuire les haricots verts à la vapeur.

Couper les pêches en copeaux.

Dresser sur chaque assiette :

Un joli pavé de merlu, puis les haricots verts, et les copeaux de pêche. Ajouter les herbes et servir le jus de poivron/verveine comme une sauce à part.