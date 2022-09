RECETTE - Escalope à la pizzaiola

Dans cette recette, on peut remplacer la viande par des grosses tranches de scamorza fumée ou nature. Plaisir gourmand assuré !

1 cuillère à soupe d’origan

4 escalopes de veau fines d’environ 4 ou 5 mm d’épaisseur

400 g de tomates bien mûres ou 1 bonne conserve

2 gousses d’ail

3 cuillères à soupe d’huile d’olive et 1 filet

sel, poivre du moulin

Hacher grossièrement les tomates. Déposer dans une poêle l’huile d’olive et les gousses d’ail préalablement pelées et coupées en 2 et faire rissoler. Ajouter les tomates, l’origan, 1 pincée de sel et de poivre, couvrir et laisser cuire la sauce tomate pendant 10 mn. Ensuite, incorporer les escalopes en les faisant cuire 2 mn de chaque côté.

Publicité

Éteindre le feu et laisser légèrement tiédir avant de servir avec un filet d’huile. Ajuster de sel si nécessaire