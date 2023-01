RECETTE - Fonio, cannelle, gingembre et poivre de Penja

Le chef a grandi entre le Togo et le Sénégal et a fait son apprentissage en Italie. Dans sa cuisine d’auteur qui raconte des histoires aux influences multiples, le chef utilise beaucoup d’épices dont la cannelle. Voici la recette de son fonio, cannelle, gingembre et poivre de Penja.

Pour 6 personnes

250g de fonio

20 tours de moulin à poivre de penja blanc

3 cuillères à café de cannelle en poudre

1 cuillère à café de gingembre en poudre

50 cl d’eau

4 cuillères à soupe d’huile d’olive ou autre matière grasse de votre choix

Dans un grand faitout versez le fonio, le poivre, la cannelle et le gingembre, mélangez à la main jusqu’à ce qu’on ne distingue plus les épices du fonio.

Mélangez l’eau et l’huile et versez à froid sur le fonio.

Posez le faitout à couvert sur un feu chaud. Quand l’eau bouillonne, baissez à feu moyen, laissez cuire 15 minutes à couvert.

Sortez du feu, égrenez-le sur une grande plaque. Dégustez avec un accompagnement de votre choix (légumes, viandes) ou dans un lait caillé sucré ou non pour le petit-déjeuner !