RECETTE - Frittata rognosa

Pour 4 personnes

6 œufs gros calibre

200 g de saucisson cuit ou saucisse sèche, de foie, piquante ou autre en morceaux ou restes de viande

50 g de parmesan ou pecorino râpé

1 bouquet d’herbes fraîches de saison (origan, marjolaine, persil, fenouil, aneth…)

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel, si nécessaire

Hacher grossièrement au couteau la charcuterie et les herbes fraîches. Battre les œufs dans un bol. Ajouter la charcuterie, les herbes, le fromage. Normalement, il ne faut pas ajouter de sel puisque la charcuterie et le fromage en apportent suffisamment.

Faire chauffer l'huile dans une poêle, versez le contenu du bol, couvrir et faire cuire 5-6 minutes en secouant vigoureusement la frittata de temps en temps pour qu'elle ne colle pas et puis retourner la frittata en s'aidant du couvercle d'une casserole et la faire dorer à découvert de l'autre côté également.