RECETTE | "Galette à l’écume de beurre" par Colette

Une recette tiré du livre « Colette gourmande » par Didier et Marie-Christine Clément avec des photos d'André Martin paru chez Albin Michel.

Madame Millet-Robinet dont Colette était une lectrice très attentive décrit comme le procédé dans La Maison rustique des dames ». Il faut le faire fondre doucement à feu nu, l’écumer tout au cours de son ébullitions puis le couler avec soin dans des pots en grès. Le beurre refroidi, on couvre les pots et on les conserve dans un lieu sec et frais avant d’utiliser cette matière grasse essentiellement à la cuisson des viandes.

Publicité

C’est « une opération de simple prévoyance, et ni la qualité du beurre fondu, lisse, jaune très clair, ni sa saveur n’ont rien de méprisable ».

Il était de coutume pour marquer ce jour traditionnel et aussi dans le souci de ne rien laisser perdre, de confectionner avec l’écume de beurre ainsi recueillie une galette pour les enfants.

Recette pour 6 personnes

Ingrédients

- 1kg de beurre

- 500 g de farine de blé t65

- 2 pincées de sel fin

Déroulé

Faites fondre le beurre très doucement comme pour confectionner un beurre clarifié de manière à obtenir l’écume à la surface du beurre.

Mélangez cette écume à la farine et ajoutez du sel.

Étalez la pâte et repliez-la sur elle-même un peu à la manière d’une pâte feuilletée.

Après 30 minutes de repos, réalisez un nouveau pliage et donnez-lui une forme ronde de galette à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.

Laissez-la reposer encore une trentaine de minutes avant de l’enfourner dans un four chauffé à 200°c.

Cuire pendant environ 15 minutes pour obtenir une galette bien dorée au « bon goût paysan » comme le disait Colette.