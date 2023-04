RECETTE - Gâteau au seigle et au cassis, glaçage au chocolat et au baume noir

Pour 1 gâteau | Préparation totale 3 h 30 | Préparation active 1 h

"Farine" de pain de seigle

90 g de pain de seigle avec la croûte

Coupez le pain en tranches et disposez-les sur une grille métallique au-dessus d’une plaque de cuisson. Faites griller pendant environ 20 min dans un four à 175°C jusqu’à ce que le pain soit croustillant, mais pas trop grillé. Laissez refroidir sur la grille pendant 1 heure.

Mettez les tranches de pain dans un blender et réduisez-les en poudre à grande vitesse.

Génoise au seigle

150 g de jaunes d’œufs (environ 9)

135 g de sucre

50 g de « farine » de pain de seigle (ou de farine de seigle ordinaire)

20 g de farine

1,5 g de sel

1,5 g de cannelle moulue

1 g d’anis étoilé moulu

0,5 g de clou de girofle moulu

270 g de blancs d’œufs (environ 9)

huile en spray

Dans le récipient d’un batteur électrique muni d’un fouet, blanchissez les jaunes d’œufs avec le sucre à vitesse moyenne-élevée. Ajoutez la «farine » de pain de seigle (ou la farine de seigle ordinaire), la farine, le sel, la cannelle, l’anis étoilé et le clou de girofle, puis mélangez à vitesse moyenne-faible jusqu’à obtenir une masse homogène. Versez dans un saladier propre, couvrez de film alimentaire et laissez reposer à température ambiante pendant environ 30 minutes.

Nettoyez le récipient du batteur électrique, rincez-le sous l’eau froide pour le refroidir et séchez-le soigneusement. Montez les blancs d’œufs en neige assez ferme à vitesse élevée, puis incorporez-les délicatement à la pâte en plusieurs fois.

Chemisez une plaque de papier cuisson et graissez le papier avec l’huile en spray, étalez la pâte sur le papier et utilisez une spatule coudée pour former un rectangle de 32 x 40 cm, en essayant d’avoir des angles les plus droits possible. Faites cuire au four à 200°C pendant 12-14 min jusqu’à une température à cœur de 85°C.

Déplacez la génoise (toujours sur le papier cuisson) sur une grille et laissez-la refroidir.

Dressage

120 g de chocolat noir à 70%, en petits dés

40 g de beurre, en petits dés

40 g de crème fleurette

25 g de baume carélien (ou baume noir de Riga)

300 g de confiture de cassis

génoise au seigle

Dans une petite casserole, faites fondre à feu très doux le chocolat, le beurre, la crème et le baume sans cesser de remuer pour en faire un glaçage. Dès que le chocolat a fondu, retirez la casserole du feu et réservez.

Chauffez la confiture de cassis au micro-onde pendant 30 secondes.

Coupez la génoise au seigle en 6 rectangles de 10 x 20 cm chacun, en taillant les côtés si nécessaire pour qu’ils soient tous, si possible, de la même dimension.

Étalez 1 /5 de la confiture sur le premier rectangle et recouvrez du deuxième, répétez l’opération avec les rectangles et la confiture qui restent, mais ne recouvrez pas de confiture le dessus du gâteau.

En utilisant une spatule coudée, étalez le glaçage au chocolat sur le dessus et les longs côtés du gâteau, mais n’en mettez pas sur les petits côtés. Placez au réfrigérateur pendant au moins une heure jusqu’à ce que le glaçage ait durci.

Coupez les petits côtés du gâteau à l’aide d’un couteau pour les égaliser. Pour le servir, coupez des tranches de 1,5 cm d’épaisseur.

