RECETTE - Gâteau de foies blonds

200g de foies de volaille

100g de moelle

3 gousses d’ail

400g de lait

100g de crème

3 œufs entiers

2 jaunes d’œuf

Chauffer le four a 90°C.

Mélanger le tout, passer au tamis très fin.

Ajouter les œufs, les battre, ajouter le lait et la crème, assaisonner de sel et de poivre selon le goût.

Enduire de beurre des petits moules de cuisson et les remplir a 1cm du bord. Mettre les moules au bain-marie et chauffer graduellement. Ne pas faire bouillir et protéger le moule du fond du bain-marie par une petite grille.

Enfourner et cuire a 90°C une heure environ (cela peut varier d’un four à l’autre).

Les démouler sur assiette tiède et napper de sauce au vin jaune.