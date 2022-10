RECETTE - Gaufrette de pomme de terre croustillante, crème au beurre noisette, caramel fondant

Gaufrette de pomme de terre

2 pommes de terre BF15 ou Binje

400 g d’eau

400 g de sucre en poudre

Crème au beurre noisette

6 g de feuilles de gélatine

80 g de crème liquide

170 g de beurre

20 g de jaune d’œuf

180 g de blancs d’œufs

60 g de sucre en poudre

Caramel

150 g de sucre en poudre

70 g de crème liquide

50 g de beurre demi-sel

Lait, si nécessaire

Sucre glace, au goût

1 sommité de lippia dulcis

Préparations préliminaires

Gaufrette de pomme de terre – Laver et peler les pommes de terre. Les « dérouler » en bande à l’aide d’un outil adapté comme une mandoline rotative. Vous pouvez également les émincer finement à l’aide d’une mandoline. Plonger les bandes de pommes de terre dans de l’eau froide pour éviter qu’elles ne s’oxydent. Les blanchir à l’eau bouillante pendant 45 à 60 secondes. Refroidir immédiatement.

Réaliser un sirop avec le sucre et l’eau. Porter à ébullition. Plonger les lanières dans le sirop frémissant pendant 10 minutes, puis éteindre le feu et laisser les lanières dans le sirop pendant 24 heures.

Le lendemain, préchauffer le four à 140 °C (th. 4-5). Égoutter les bandes de pommes de terre et les disposer entre 2 feuilles de papier cuisson de 12 × 25 cm. Renouveler l’opération pour réaliser 8 gaufrettes. Disposer sur une gouttière ondulée (voir page précédente). Faire sécher au four pendant environ 40 minutes, jusqu’à ce que la coloration soit uniforme. Laisser refroidir et réserver dans un endroit sec.

Crème au beurre noisette – Hydrater les feuilles de gélatine dans de l’eau glacée. Porter à frémissement la crème liquide. Égoutter les feuilles de gélatine et les faire fondre dans la crème liquide. Dans une casserole, cuire le beurre jusqu’à 150 °C, jusqu’à ce qu’il ait une jolie coloration noisette. Le refroidir immédiatement pour stopper la cuisson en posant la casserole dans un saladier d’eau glacée.

Dans le bol d’un mixeur, émulsionner à grande vitesse pendant 2 minutes le beurre noisette tiède, le mélange crème-gélatine et le jaune d’œuf.

Pendant ce temps, monter une meringue avec les blancs d’œufs et le sucre. Lorsqu’elle est bien ferme, l’incorporer au mélange précédent. Réserver au frais.

Caramel – Dans une casserole, réaliser un caramel en chauffant le sucre en poudre à feu moyen pendant 3 minutes. Prendre garde à la coloration du sucre qui va influencer directement l’intensité du parfum du caramel. Ajouter la crème liquide et le beurre sur le caramel chaud. Bien fouetter pour homogénéiser. Porter à nouveau à ébullition si nécessaire, jusqu’à ce que le caramel soit bien fondu et la texture lisse. Laisser refroidir et rectifier la consistance avec du lait si nécessaire.

Au dernier moment

À l’aide d’une poche à douille équipée d’une douille crantée, déposer une fine couche de 5 mm de crème au beurre noisette sur l’ensemble de la gaufrette. Ajouter le caramel au beurre salé à l’aide d’une poche à douille. Bien le répartir sur toute la surface. Recouvrir avec la seconde gaufrette et saupoudrer de sucre glace. Décorer avec la lippia dulcis.

Notes — Pour la crème au beurre noisette, ne négligez pas l’étape de chauffage et de refroidissement du beurre : la précision de coloration du beurre va conditionner le goût de la crème. Le dressage doit être réalisé au dernier instant et la gaufrette dégustée immédiatement. Dans le cas contraire, elle risque de perdre sa texture croquante.