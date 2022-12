RECETTE - Gravlax de truite et ses blinis maison

Dans l'émission Grand bien vous fasse, consacrée à "Comment réveillonner sans se ruiner ?", Laurent Mariotte nous délivre sa recette de gravlax à la truite.

Le gravlax est une recette qui nous vient de Suède. On faisait ça dans le sable autrefois. C'est pour ça qu'il y a ce petit côté sableux qui est resté, avec le mélange de sucre et de sel.

Recette du gravlax

Ingrédients

Un beau filet de truite

70 grammes de sel

70 grammes de sucre

2/3 cuillères à soupe de verveine sechée

Massez, frottez votre filet de truite avec la préparation de sel, sucre et verveine. Laissez-le au réfrigérateur pendant 48 heures minimum, pour que les chairs se raffermissent. Ensuite, enlevez la préparation, et rincez-le.

Cela fait vraiment trompe-l'œil, même au niveau du goût, avec un filet de saumon !

Les astuces de Gregory Cohen :

Le chef ajoute ensuite de l'aneth et des baies roses.

On peut aussi baisser un petit peu la quantité de sucre et ajouter de la betterave. On aura une couleur très violacée qui va être en dégradé entre le violet et l'orange. C'est très beau.

Recette des blinis

Estérelle Payany, journaliste culinaire, a une recette de blinis inratable, très rapide, simple, et peu coûteuse. Vous pouvez adapter les quantités au besoin.

Mélangez un pot de yaourt nature, un œuf, un pot de farine, avec un demi-sachet de levure chimique. Faites cuire vos blinis dans une poêle beurrée. C'est prêt !

Le chef Grégory Cohen a également une recette de blinis au blé noir, que vous pouvez retrouver dans l'émission Grand bien vous fasse .