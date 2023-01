RECETTE - horchata chaude à la cannelle

Pour 4 personnes | Trempage : 8 heures | préparation : 10 minutes

Ingrédients

100 g de riz log complet

20 g d'amandes ou de noisettes

1,5 litre d'eau

2 cuillerées à soupe de miel (ou de sirop d'érable ou de sucre)

½ cuillérée à café de cannelle en poudre

½ gousse de vanille grattée (facultatif)

4 petits bâtons de cannelle

Mettez le riz et les amandes ou noisettes à tremper dans 50 cl d'eau 8 heures ou une nuit. Rincez et videz. Mixez dans un blender le riz et les amandes avec 1 litre d'eau, la cannelle et la vanille. Passez la préparation dans un chinois en appuyant pour enlever le maximum de pulpe.

Chauffez la horchata doucement dans une casserole. Repassez-la dans un blender pour avoir un maximum de mousse.

Servez dans 4 mugs, parsemez légèrement de cannelle en poudre. Vous pouvez ajoutez un bâtonnet de cannelle si vous le souhaitez.

La hochata se conserve une semaine au réfrigérateur.

►Une recette extraite du livre de Carrie Solomon " N'en jetez plus, l'art d'accommoder les restes " Editions de La Martinière