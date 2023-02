RECETTE - Kabab bil karaz

pour 6 personnes (60 boulettes environ) | Préparation : 50 minutes | Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

Sauce à la cerise

650g de cerises griottes dénoyautées

200 ml d'eau

3 c.a.c. de sucre cassonade

Boulettes

1 oignon

1 gousse d'ail

750g de viande d'agneau hachée (ou le cas échéant de boeuf)

3 c.a.c. de poivre d'Alep (aussi appelé b'har)

3 c.a.s. d'huile d'olive

Sel

Finition

60 g de pignons de pin

1 bouquet de persil

1 poignée de feuilles de menthe (option)

Pain libanais ou lavash découpé en triangles individuels (7 à 8 cm de côté)

Préparez la sauce à la cerise

Versez les cerises dénoyautées dans une casserole, ajoutez l'eau et le sucre et porter à ébullition. Baissez le feu, couvrez et laissez cuire pendant 20 Min jusqu'à ce que la chair des cerises se sépare de leur peau.

Préparer les boulettes

Râpez l'oignon et pressez l'ail. Mélangez la viande avec l'oignon, l'ail et les épices. Mouillez vos mains et formez de petites boulettes de la taille de grosses cerises, donc assez petites. Faites chauffer de l'huile dans une poêle et une fois qu'elle est chaude, faire revenir les boulettes sur toute leur surface. La sauce à la cerise doit être prête : pour une plus jolie présentation, passez la au chinois ou au mixeur. Goûtez et ajuster l'assaisonnement. La saveur doit être acidulée, mais pas âpre et même un peu sucré. Remettez la sauce dans la casserole et versez les boulettes dedans afin qu'elles cuisent à feu doux pendant encore 5 Min.

Préparez le plat de service et servir

Faites torréfier les pignons en les faisant légèrement colorer dans une poêle chaude. Emincer le persil et la menthe. Garnissez une assiette de triangle de pain. Poser dessus les boulettes avec assez de sauce à la cerise pour imbiber légèrement le pain (mais pas le noyer). Disposer enfin les pignons et les herbes.

Astuces

Il est possible de remplacer le b'har par le sept-épices libanais, du ras el-hanout ou du quatre-épices, ce qui donnera un goût oriental, mais pas le goût d'origine