RECETTE - Khrinovoukha

Pour environ 1/2 litre | Préparation totale 8 jours | Préparation active 15 min

30 g de miel de fleur d’oranger

10 g d’eau

40 g de raifort frais pelé, en un seul morceau

4 g de zeste de citron, en bandes

400 g de vodka à 40 degrés

Mélangez le miel et l’eau dans un petit pot en verre, puis ajoutez le raifort. Fermez avec un couvercle, puis dévissez le couvercle de ¼ de tour. Placez une grille avec le pot dessus dans un autocuiseur rempli d’un fond d’eau. Couvrez et mettez sous pression à feu vif, puis baissez le feu et laissez cuire 45 minutes. Laissez refroidir quelques minutes avant de relâcher la pression.

Publicité

Sortez le raifort et coupez-le en dés moyens. Placez-le dans un bocal d’un demi-litre, versez le miel caramélisé, puis ajoutez le zeste de citron et la vodka. Fermez avec un couvercle, agitez bien, puis laissez infuser à température ambiante et à l’abri de la lumière pendant 5 jours.

Passez la vodka arrangée au chinois. Si vous voulez un alcool limpide, passez-la à nouveau à travers un filtre de 100 micromètres. Transférez dans un bocal propre et laissez reposer encore 3 jours, toujours à température ambiante.

Conservez la khrinovoukha au réfrigérateur et servez bien frais.

A consommer avec modération

► Une recette extraite de " L'archipel du goulache " de Florian Pinel et Jean Valnoir Simoulin