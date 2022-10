RECETTE - Kvas citron, raisin et menthe

Pétillant et légèrement alcoolisé, il est obtenu en laissant fermenter du pain dans de l’eau ; il peut être aromatisé avec des herbes ou des fruits. C’est une excellente manière de recycler le pain dur.

Préparation : 20 min | Repos : 12 h + 72 h au réfrigérateur | Niveau de difficulté : Moyen

Ingrédients (Pour environ 1,5l)

500 g de pain de seigle

4 l d’eau bouillante

40 g de levure fraîche de boulanger ou de levain naturel

100 g de sucre

75 ml d’eau ti.de pour dissoudre la levure

50 g de raisins secs

1 botte de menthe

Le zeste d’un citron

Faites griller le pain au four jusqu’à ce qu’il ait une coloration brun foncé.

Déposez-le dans un saladier et arrosez-le de 4 litres d’eau bouillante.

Recouvrez d’un linge et laissez reposer 4 heures. Filtrez à l’aide d’un chinois.

Dans un bol, déposez la levure ou le levain avec 1 cuillerée à soupe de sucre et l’eau tiède. Laissez tremper 20 minutes. Mélangez ensuite le tout. Pressez les tranches de pain pour en extraire un maximum de jus. Ajoutez le reste de sucre et quelques feuilles de menthe.

Placez le récipient dans un endroit chaud (entre 20 et 25 °C) et laissez reposer pendant 12 heures.

Filtrez la boisson à travers un linge de cuisine bien propre afin de retirer toutes les impuretés et mettez en bouteille. Ajoutez des raisins secs, quelques feuilles de menthe et un zeste de citron dans chaque bouteille. Fermez hermétiquement. Les bouchons ordinaires devront être maintenus avec du fil de fer (comme pour les bouteilles de cidre) à cause de la pression. Faites très attention à l’accumulation de gaz.

Conservez 72 heures au réfrigérateur. Lorsque les raisins secs remontent à la surface sous l’effet de la pression, filtrez une dernière fois puis remettez en bouteille. Le kvas est prêt et peut être consommé tout de suite.